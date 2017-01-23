  • BIST 83.106
  • Altın 146,948
  • Dolar 3,7641
  • Euro 4,0426
  • Kocaeli 7 °C

Üniversiteli Tuğba 'Beni Aramayın' Notu Bırakıp Ortadan Kayboldu

»
Üniversiteli Tuğba 'Beni Aramayın' Notu Bırakıp Ortadan Kayboldu
Yarı yıl tatili için Karamürsel İlçesi'nde yaşayan ailesinin yanına gitmek üzere İzmir'den yola çıkan Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi 19 yaşındaki Tuğba Nur U.'dan haber alınamıyor.

Genç kızın, halasıyla kaldığı evdeki eşyalarının arasında bulunan mektupta, 'Beni aramayın, ben artık Tuğba değilim' yazılı olduğu öğrenildi.

Karamürsel İlçesi'nde ailesiyle yaşayan ve geçen yıl Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nü kazanan Tuğba Nur U., üniversite eğitimi için kente geldi. İzmir'in Karşıyaka İlçesi'nde yaşayan halasının evine yerleşen genç kız, okulun yarı yıl tatiline girmesinin ardından geçen cuma günü ailesinin yanına dönmek için otobüs bileti aldı. Halası ve eniştesinin şehirlerarası otobüs terminaline bıraktığı Tuğba Nur U., iddiaya göre Kocaeli'ye varması gereken saatte gitmeyince yakınları kendisini aramaya başladı.

İzmir ve Kocaeli'deki yakınları, otobüs firmasının yetkilileriyle görüştüğünde, genç kızın otobüse hiç binmediğini öğrendi ve şaşkına döndü. Genç kızın İzmir'de kaldığı evdeki odasında yapılan incelemede, bir not bıraktığı ortaya çıktı. Buna göre notta, 'Beni aramayın, ben artık Tuğba değilim' yazılı olduğu öğrenildi.

ALIŞVERİŞ YAPMIŞ

Üniversite öğrencisi Tuğba Nur U.'nun odasındaki eşyalar arasında çıkan alışveriş fişinde ise genç kızın çadır, bot ve peruk gibi eşyalar aldığı anlaşıldı. Ayrıca, genç kızın not defterlerini inceleyen yakınları, psikolojik sorunları olduğunu fark etti. Geçen cuma gününden bu yana haber alınamayan Tuğba Nur U.'nun bulunması için yakınları, polis ve jandarmaya başvurdu. Yakınları, üniversiteli kızın fotoğraflarını da sosyal paylaşım sitelerinde paylaşarak görenlerden yardım istedi.

Bu haber toplam 271 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Doğan, Genel Sekreter Yeşildal’ı ziyaret etti22 Ocak 2017 Pazar 15:10
  • Down Cafe projesinin ihalesi yapılacak22 Ocak 2017 Pazar 14:52
  • GÖKTÜRK'lerin robotu lemurları besledi22 Ocak 2017 Pazar 14:45
  • İlim Yayma’da Utaş güven tazeledi22 Ocak 2017 Pazar 13:00
  • Kartepe'de sömestr keyfi22 Ocak 2017 Pazar 12:10
  • İlhan Cavcav hayatını kaybetti22 Ocak 2017 Pazar 11:31
  • Bargello’nun dönüşü22 Ocak 2017 Pazar 10:52
  • İzmit’te hurda aracını çekmeyenlere ceza22 Ocak 2017 Pazar 10:48
  • Skyreporter Dergisi’nden ödül22 Ocak 2017 Pazar 10:36
  • Kapanca sokakta çalışmalar sürüyor22 Ocak 2017 Pazar 10:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti