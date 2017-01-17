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Ünlü: “Anayasa değişikliği futbol maçı gibi görülmemeli”

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Ünlü: “Anayasa değişikliği futbol maçı gibi görülmemeli”
MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, yeni anayasa düzenlemesiyle ilgili tartışmalara değindi, “Anayasa değişikliği futbol maçı gibi görülmemeli” dedi.

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, haftalık basın açıklamasında Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki patlamada 4 polisin şehit olduğunu, biri ağır 2 polisin yaralandığını hatırlattı, “Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı temennisinde bulunuyor, terörizme ve teröristlere lanet olsun diyorum. Reina saldırganını yakalayan emniyet güçlerimizi de kutluyorum” dedi.

SORUMLU CUMHURBAŞKANI, GÜÇLÜ PARLAMENTO

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, anayasayla ilgili açıklamasına şöyle devam etti:

“- Mevcut sistemin başkanlık sistemi değil, cumhurbaşkanlığı sistemi, sorumlu cumhurbaşkanı güçlü bir parlamento sisteminden bahsediyoruz. Yeni anayasa değişikliğini destekliyoruz. Dünyada sınırların değiştiği, insanların bu coğrafyada hayatını kaybettiği, dünya düzenin değiştiği sisteme Türkiye’nin de ayak uydurması gerektiği, hantal bir yapıyla bu coğrafyada başarılı olmanın imkansız olduğunu, önümüzde yaşayacağımız olaylarla bağdaştırıldığında artık Türkiye’nin yeni bir anayasa ile yoluna devam etmek zorunda olduğunu herkes bilmelidir.

Artık Türkiye’de cumhurbaşkanın seçemeyen koalisyon görüşmeleri ile oturup 45 gün hükümet kuramayan bir Türkiye’nin bu coğrafyada başarılı olamayacağı kesindir. Ayak bağlarından, kendi prangalarından kurtulmuş bir Türkiye, yeni dünya düzeninde yer almak istiyorsa, Orta Doğu’da masaya yumruğunu vurup ben de varım demek istiyorsa yeni anayasaya her vatan evladının ‘evet’ demesi lazım.

MHP Kocaeli Teşkilatları olarak Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin direktifleri ile bizler de aynı yolda ilerlemekteyiz. Kimse oturduğu yerden yeni anayasa ile değerlendirme yaparken, bir futbol maçı gibi görmemeli. Büyük fotoğrafa yukarıdan bakıldığında, devlet aklıyla düşünüldüğünde yeni anayasanın meclisten geçmesi gerekmektedir. Vatandaşın referandumundan da anayasa değişikliği için olumlu sonuç çıkacaktır.”

Ayşegül KALAYCI

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