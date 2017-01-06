Ünlü: “Başkanlığa ‘evet’ diyeceğiz” 

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin başkanlık sistemine ‘evet’ oyu vereceğini açıklamasına değinen Başkan Aydın Ünlü, “Hangi talimat gelirse onu uygularız. Bahçeli’nin aldığı karara uyuyoruz” dedi.

SAHA ÇALIŞMASI KONUŞULACAK

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü bugün partisinin il binasında basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündeme dair açıklamalarda bulundu. “Çalışmalarımız devam ediyor” diyen Aydın Ünlü, “Dün Darıca'daydık 17 tane peş peşe program yaptık. Biz MHP olarak herkesi ziyaret eden bir partiyiz. Kamuoyunda MHP’ye olan teveccühü görmekteyiz. Yarın 12 ilçe başkanıyla saat 10:00’da Mavi Köşk’te aylık değerlendirme toplantısı yapacağız. Bu toplantıda kongreler ve ESG’ler konuşulacak. Alt yapı oluşturacağız. 10 Ocak’ta başlayıp 27 Ocak’ta bitecek olan saha çalışmasını konuşacağız. Şubat’ın ilk haftası rapor Devlet Bahçeli’ye iletilecek” diye konuştu.

KİMSE TÜRK MİLLETİNİ KORKUTAMAZ

İzmir’de yaşanan terör saldırına değinen Ünlü, “Ülkemiz hassa süreçten geçiyor. Şehit polisimiz Fethi Sekin’in dikkatiyle kaç kişinin hayatının kurtulduğunu gördük. Ömer Halisdemir’in bir benzerini gördük. Bundan sonra ben, insanların bombalardan kaçmadığı, silahtan korkamadığı bir ülke olacağımızın kanaatindeyim. Vatandaşın bile artık işin içine girdiğini görüyoruz. Nerde silah patlarsa patlasın vatandaş o yere can havli ile hamle yapacak. Kimse Türk milletini silahla ürkütemez ve korkutamaz” ifadelerini kullandı.

TEŞKİLATI BAĞLAMAZ

Başkanlık sistemine Devlet Bahçeli “evet” oyu vereceğini söylemesine değinen Ünlü, “Sizler mevcut sisteme başkanlık diyorsunuz. Biz sorumlu Cumhurbaşkanı ve güçlü parlamento diyoruz. Genel merkezin görüşüne saygı duyduğumuzu kamuoyuna söyledik. MHP’nin genel başkanı yoktur, lideri vardır. Bizler de liderimiz ne yaparsa onu yapmaya devam edeceğiz. Teşkilatlarımızı neden? niçin ile hazırlıyoruz. Hangi talimat gelirse onu uygularız. Bahçeli’nin aldığı karara uyuyoruz. Desteklemeyenler olur ama bu teşkilatı bağlamaz” dedi.

İDDİALAR SPEKÜLASYONDUR

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın MYK’dan istifa edeceği yönünde çıkan haberlere yanıt veren Başkan Ünlü, “Sancaklı’nın bu konu ile ilişkilendirilmesi MHP’yi yıpratmaktır. Sanki MHP’nin içinde kaos varmış gibi göstermektedir. Genel başkanımıza olan bağlılığımız herkes bilmekte. Kocaeli’den böyle çıkış bekleyenler yanılır. Saffet Sancaklı, Kocaeli teşkilatı ile birlikte hareket edecektir. Bu iddiaların spekülasyon olduğunu da zaten kendi de söylemiştir” açıklamasında bulundu.

Öte yandan Aydın Ünlü ve teşkilatı Pazartesi günü saat 15:00’te Kızılay’a kan bağışında bulunacaklar.

Çiğdem ARMAĞAN