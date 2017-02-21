Ünlü: “CHP’nin yüzde 81,7'si Evet diyecek”

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü referandumla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) İzmit İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanlığı’na Oğuzhan Gökmen atandı. MHP İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz, “16 Nisan’da yapılacak olan referandum öncesinde MHP İzmit İlçe SKM Başkanlığı’na Oğuzhan Gökmen’i atadık. Başarılı çalışmalar yapacağına inanıyorum. Referanduma kadar sahalarda olacağız. Bugünden itibaren start veriyoruz. Neden evet dediğimizi herkese anlatacağız” dedi.

GÖKMEN, İZMİT SKM BAŞKANI OLDU

MHP İzmit İlçe SKM Başkanı ise Oğuzhan Gökmen “Referandum öncesinde İzmit İlçe SKM Başkanlığı görevine getirildim. Ülkücü hareket ve teşkilatımız ile bağı olmayanlar, mevki ve makam uğruna liderimizi karalayanlar, teşkilat kurallarına bağlı kalmayanlar bu süreçte ve bundan sonra ki süreçte bizler için hükümsüzdür. Hem referandum sürecinde hem de MHP’nin iktidara yürüyüş sürecinde kendilerinin bizim için hiçbir hükmü yoktur” dedi.

GÜCÜMÜZÜ SAHADA GÖSTERECEĞİZ

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü “MHP güçlü bir teşkilattır. Bu gücümüzü referandum sürecinde sahada göstereceğiz. İktidara yakın bir siyasi parti olmanın Türkiye’yi kurtaran, ülkeyi ayakta tutan siyasi partinin neferleri olmanın gururunu teşkilatımız yaşamaktadır. Bugün ülkemizin çimentosunun MHP olduğu görülmektedir. Referandum sürecinde neden evet dediğimizi, evet dediğimizde ne kadar haklı olduğumuzu tüm Türkiye görecektir. MHP teşkilatlarına çıkmayanlar, teşkilat başkanlarını tanımayanlar ama uzun zamandır ben MHP’liyim diyerek MHP üzerinden rant devşirmeye çalışanların hiçbir hükmü yoktur. Kamuoyunun, basının, MHP’liyim diyerek teşkilat içerisinde görev almayanların, okullarda, sandıklarda görev almayanların kamuoyunda söyledikleri sözlerin hiçbir anlamı yoktur. Bu süreçte sadece teşkilat başkan ve yöneticilerinin söylemleri muteberdir.

HER EVE GİDECEĞİZ

MHP kurumsal bir siyasi partidir. Bütün teşkilatımızla birlikte sahada olacağız. Vatandaşlarımız bizim söylemlerimize dikkat etsinler. Bizim söylemlerimiz Genel Başkanımız Bahçeli ve genel merkezin söylemleridir. Genel merkez ne söylerse mahalle başkanımıza kadar herkes aynı şeyi söyleyecektir. Bizler aynı rüyayı gören aynı sevdayı paylaşan MHP’nin neferleriyiz. Bugün itibariyle planlamalarımız yapılmıştır. Kimin nerede çalışacağı bellidir. Referanduma ne kadar ciddi hazırlandığımızı tüm Kocaeli’ye göstereceğiz. Kocaeli bizi beklesin. Her eve gideceğiz. Herkesin kapısını çalacağız. MHP’yi Kocaeli bağrına basacaktır.

MHP’YE UĞRAMAYANLAR HAYIR İÇİN YOLLARDA

Bugün baktığınız zaman bunlar kim Nazım Hikmet Spor salonunda toplanan kimler. 30 yıldır teşkilatlara çıkmayan, MHP’nin son seçim çalışmalarının hiçbirine katılmayanlar, MHP’nin mirasını yıllarca kullanmış olanlar bugün hayır için yollara düşmüşlerdir. MHP’de değişim olsun diyen kimse, tarlalarda, otel lobilerinde kongre yapmak isteyen kimse bugün anti Devlet Bahçeli’ cilik mantığı ile Ankara’da hayır demektedirler. Kendilerini ülkücü camia olarak göstermek istemektedirler. Kimse aptal değildir. Bizler ne olduğunu biliyoruz. Kimin ne olduğunu niçin hayır dediğini çok iyi biliyoruz. Muteber olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, genel merkezin söylemleridir.

AYKIRI GÖRÜŞLER BARINDIRILMAYACAK

170 bin bandına çıkan bir Kocaeli teşkilatı vardır. MHP içerisinde yönetim kadrosunda olup da teşkilatına aykırı görüş belirten kimse yoktur. O isimler teşkilatta barındırılmayacaktır. Onun için Kocaeli teşkilatları gözünü ve kulağını genel merkezine dönmüştür. Başkalarının yorumu bizim için hükümsüzdür. Bugün bu teşkilatta hükmü olmayanların, sokakta da hükümlerinin olmadığını kamuoyu bilmelidir. Bugün gerçek ülkücüler bu yapı etrafından olanlardır. Kimseye mirasımızı yedirmeyeceğiz. Bunu ilerleyen günlerde herkes en net şekilde görecektir. Milletimiz her şeyin farkındadır. Biz ülkücüler her zaman devletimizin yanında olduğu sürece kimse ülkede kaos, iç savaş çıkartamayacağını herkes bilmektedir. CHP tarafından MHP tabanının yüzde 80 hayır demektedir diyorlar. Bende diyorum ki CHP tabanın yüzde 81,7'si yeni anayasaya evet diyecektir. Yüzde 5. 3’lük kesim de kararsızdır. Geri kalanda Atatürk’ün CHP’lisi değildir, marjinaldir. CHP’nin yorumları iktidar partisi ve MHP’yi bağlamaz” dedi.

Ayşegül KALAYCI