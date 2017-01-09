Ünlü, Kızılay’a koştu

Düşen kan bağışları sebebiyle kan stoklarında azalma meydana geldi. Kızılay’a destek veren MHP İl Başkanı Aydın Ünlü kan vermeye koştu.

KAN STOKLARINDA ALARM

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık’ın ağır kış koşullarında düşen kan bağışları nedeniyle kan stoklarının kırmızı alarm verdiğini duyurmuştu. Bunun üzerine başta Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu olmak üzere birçok vatandaş kan bağışı kampanyasına öncülük yaptı. Bugün de MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ve teşkilatı kampanyaya kayıtsız kalmayarak Kızılay Şubesine giderek kan verdi.

MHP, DEVLETE KAN VERDİ

Vatandaşları da kan vermeye teşvik eden Ünlü, “Bizler de örnek olmak adına kan bağışında bulunuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak nasıl vergimizi bir vatandaşlık görevi olarak veriyorsak. Kan vermek de böyle bir vatandaşlık görevidir. Devletin ve Kızılay’ın kan bağışı anlamında stoklarımızda sıkıntımız var dediğinde biz görevimizi yerine getirmek için elimizden geleni yapacağız. Ülkücü camiaya sesleniyorum: Herkes Türkiye Cumhuriyeti ve Kızılay’ın çağrısına kulak versin. Kan bağışında bulunsun. MHP devlete kan verdi” şeklinde konuştu.

Çiğdem ARMAĞAN