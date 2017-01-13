Ünlü: “Konsey sonucu, başarı değil fiyaskodur”

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) İl Başkanı Aydın Ünlü, Ülkü Ocakları İl Başkanı Melikşah Taşkın ile birlikte partisinin il binasında KOÜ Öğrenci Konseyi seçini ile ilgili basın açıklaması yaptı.

KOÜ Öğrenci Konseyi seçimini değerlendiren Aydın Ünlü yaptığı açıklamada, “Kendi seyrinde gelişen konsey seçiminde ülkücü öğrenci kazanıyor. Seçim iptal ediliyor. Tekrar seçimde devletin noterini, hükümetin siyasi gücünü, üniversitenin gücünü kullanmalarına rağmen 23-18 seçim kazanmaları onlar için başarı değil fiyaskodur” ifadelerini kullandı. Kendi seyrinde gelişen konsey seçiminde ülkücü öğrenci kazanıyor. Seçim iptal ediliyor. Tekrar seçimde devletin noterini, hükümetin siyasi gücünü, üniversitenin gücünü kullanmalarına rağmen 23-18 seçim kazanmaları onlar için başarı değil fiyaskodur. Ülkücü hareket geleceğin galibidir. Ülkücü ve milliyetçi arkadaşımıza oy veren 18 çocuk, elif gibi dik duran, milli menfaatlerinden ödün vermeyen çocuklardır. Tüm baskıya rağmen dik bir duruş sergilemişlerdir” dedi.

ÜLKÜCÜLERE TERS KELEPÇEYİ UNUTMAYACAĞIZ

Öğrenci konseyi seçimlerinin il başkanları toplantı masasını etkilemeyeceğini söyleyen Ünlü, “İl başkanları toplantılarının masasının mimarı benim. Ben çekildiğimde masa diye bir şey kalmaz. Bunlar ne yaparsa yapsınlar birliktelik için masayı MHP bozmayacak. Bugün MHP İl Başkanlığı siyaseten her türlü mücadelesini verecektir. Ülkücülere ters kelepçe yapıldı. Devletin üniformasına saygımız var ancak yapanları ve yaptıranları asla unutmayacağız. Bizim ne yapmak istediğimizi de zamanı gelince herkes anlayacak” dedi. TBMM’de yaşanan olaylarını değerlendiren Ünlü, “Meclis milletin meclisidir. Sokakta millet birlik ruhunu yaşarken meclistekilerin yarattığı gerginliği hoş karşılamıyoruz. Eğer anayasa meclisten geçmezse meclis kendini fesheder. Seçime gider. Orada bir oylama yapılıyor bunun yanında birde birbirine arkadan vurmanın, ısırmanın bir manası yoktur. Orada ne yaparlarsa yapsınlar vatandaş bu gerginlikleri gülerek izlemeye devam ediyor”

HOCALAR YANLI DAVRANDI

Ülkü Ocakları İl Başkanı Melikşah Taşkın, “Bizim öncelikle istediğimiz üniversite yönetiminde kimsenin torpil görmemesi ve adaletli bir seçim gerçekleştirilmesiydi. Bunu daha önce rektör ile görüşmüştük. Hocaların yanlı davrandığını ilettik. Dün yaşanan hadiselerden üzüntü duyuyoruz. Olaylarda 38 ülkücü arkadaşımız gözaltına alındı. Şikâyet olmaması üzerine serbest kaldılar. 12 AK Partili arkadaşta hastaneden taburcu edildi. Onlara da acil şifalar diliyoruz. Tabi ki seçimlerde de yine belirli şeyler yaşandığını gördük. Bazı öğrencilerin mesajlaşmalarında bazı hocaların, öğrenciler seçimde oy kullanırsa sınavda fazladan puan vereceğini söylemiş. Bunun yanında Kartepe Belediye Başkanı bile öğrenci konseyi seçimlerine müdahalede bulundu” dedi.

Ayşegül Kalaycı