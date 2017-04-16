Ünlü: Millet son sözü söylemiştir

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü parti binasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylamasını değerlendirip, Türk milleti son sözü söylemiştir" dedi.

Ünlü şunları kaydetti:

“16 Nisan gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti için çok önemli bir dönemeç olan bir günü hayırlısıyla atlattık. Bu anlamda bu çok önemli bir başarı mal ve inkarı imkansız bir kazanımdır egemenliğin yegane sahibi büyük Türk milleti ülkesinin geleceği hakkında son sözü söylemiş İstiklal ve İstikbal ile genel başkanımızın dediği gibi sahip çıkmıştır. Türkiye’ye demokrasi imtihanından alnının akıyla çıkmış irade ve tercihini sandıkta göstermiştir 18 maddelik anayasa değişikliğinin oylandı halk oylaması yüksek bir katılım huzur ve güven ortamında tezahür etmiştir. Aziz milletimiz büyük bir olgunluk içinde sandık başına gitmiş ve Cumhurbaşkanını Hükümet Sistemi’ne geçilmesine hür iradesiyle onay vermiştir. Buna herkes saygı göstermek ve riayet etmek zorundadır bugünkü sonucun kutlu olmasını yürekten dilerim. Milli devlet ve siyaset hayatımızda yeni bir dönemin içine girilmiştir. MHP 16 Nisan’a kadar üstüne düşen her görevi yerine getirmiştir. Tüm dünyanın 16 Nisan referandumuna dikkat kesilip Hayır tercihinin öne çıkması için yaptığı şantaj ve tehditler Türk milletinin iradesiyle püskürtülmüştür. Milli güvenliğimize de falan mihraklar saldırılarını uğraşarak sürdürecektir. Fetö gibi terör örgütleri ile amansız bir mücadele verilmektedir.”

Ayşegül KALAYCI