  • BIST 87.765
  • Altın 145,713
  • Dolar 3,5904
  • Euro 3,8155
  • Kocaeli 8 °C

Ünlü oyuncu, ailesi cezaevinde olan çocukların masraflarını üstlendi

»
Ünlü oyuncu, ailesi cezaevinde olan çocukların masraflarını üstlendi
Kocaeli 2 nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklu kadınlara ‘Son Kuşlar’ tiyatro oyunu sergileyen ünlü oyuncu Turgay Tanülkü, ailesi cezaevinde yatan 2 çocuğun barınma ve eğitim masraflarını üstlendiğini belirtti.

Kocaeli 2 nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçısı, oyuncu ve yönetmen Turgay Tanülkü'nün başrolünü oynadığı Sait Faik Abasıyanık'ın "Son Kuşlar" adlı eserinden uyarlanan tiyatro oyunu sahnelendi. Başrolünü ve yönetmenliğini oyuncu Turgay Tanülkü’nün üstlendiği oyun beğeniyle izlendi.
Tiyatro oyunu öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu Turgay Tanülkü, “Burada gördüğünüz gibi kadınlarımıza ve çocuklarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Çünkü bu çocuklara aileleri sahip çıkmıyorsa, bizim sahip çıkmamız gerekiyor. Bu kapsamda mahkum eşi veya annesi ‘Çocuğumu alır mısın’ diye soruyor, bende kabul ediyorum. Bu şekilde aldığım 23 tane çocuğum var ve bunları okutmaya çalışıyorum" dedi.

"Ailesi cezaevinde yatan 2 çocuğun barınma ve eğitim masraflarını üstlendim"
Ailesi cezaevinde yatan 2 çocuğun barınma ve eğitim masraflarını üstlendiğini belirten Tanülkü, "Cezaevinde bir hükümlümüzün annesi çocuğu için bize dilekçe yazmış ve onu buradan gitmeden alacağım. Çocuklarımız üniversiteyi bitirene kadar aileleri yanına gelmiyor. Bir süre sonra çocuklar alışınca da çocuklar ailelerinin yanına gitmek istemiyor. Çünkü kendi dünyalarını kurmuş oluyorlar. Bu kapsamda Gebze Açık Cezaevinden bir erkek evlat alıyorum, Kandıra Cezaevinden ise az önce bana dede diyen çocuğu 1 sene içerisinde almayı düşünüyorum" diye konuştu.

Bu haber toplam 976 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eğitim Bir’li kadınlar ziyaret turunda27 Şubat 2017 Pazartesi 13:43
  • Üsküdar faciası anma programı belli oldu27 Şubat 2017 Pazartesi 13:03
  • Doktorlar, ‘Yürüyemez’ dedi, şimdi koşuyor27 Şubat 2017 Pazartesi 11:51
  • İzmit’te ülkücü gençler bilgilerini yarıştırdı27 Şubat 2017 Pazartesi 11:25
  • Kocaeli güne yoğun sis ile uyandı27 Şubat 2017 Pazartesi 10:30
  • Doğan, "Gençler her zaman önceliğimiz"27 Şubat 2017 Pazartesi 10:28
  • Kocaeli'de kaçak avcılara geçit yok26 Şubat 2017 Pazar 19:20
  • Apartman boşluğuna düşen martı böyle kurtarıldı26 Şubat 2017 Pazar 15:41
  • Penbegüllü,'Eşime işkence edenleri Allah'a havale ediyorum'26 Şubat 2017 Pazar 14:09
  • Ardahanlılar’dan kazlı, kaşarlı, halaylı kutlama26 Şubat 2017 Pazar 12:06
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Vali Güzeloğlu’nun Türkiye’ye model olacak istihdam projesi
    • Doğru ile Yanlış
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti