Ünlü: “Sandığa da, hukuka da saygılıyız”

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, il binasında basın mensuplarıyla bir araya geldi, ülke ve kent gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

KOÜ öğrenci seçimlerinin iptali için mahkemeye dava açıp, diğer taraftan da seçimi iptal eden KOÜ Rektör Hülagü’yü dün AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ile birlikte ziyaret eden Aydın Ünlü, “Ziyaret ülkücü taban tarafından nasıl karşılanacak?” sorusuna “MHP ağlama duvarı değil, olayı hukuka taşıdık. Hem sandık, hem de hukuk kararına saygılıyız” diye cevap verdi.

ŞANSLARI YOKTUR

Yılbaşı gecesi İstanbul’da bulunan Reina adlı gece kulübüne yapılan terör saldırısına değinen Ünlü, “Milletimizin başı sağ olsun. Milli birliğimizi, kardeşliğimizi ve Türkiye’yi hedef alan hain terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Türkiye büyük bir devlettir. Tarih boyunca bu tür saldırıları çok görmüştür. Türk milletinin tarihsel varlığından rahatsız olan düşman çevreler FETÖ’yü, IŞİD’i, PKK’yı, PYD, YPG ve DHKP-C gibi örgütleri kullanıp hain emellerini gerçekleştirme şansları yoktur” diye konuştu.

DEMOKRASİ GALİP GELECEK

KOÜ’de gerçekleşen öğrenci konseyi seçiminde Milliyetçi grubun başkanı Fahrettin Porsuk’un başkan seçilmesinin sonrasında rektörlüğün itirazıyla seçimlerin iptal edilmesi konusuna değinen Aydın Ünlü, “Yenikapı ruhu anlamında yeniden tekrarlanacak olan konsey seçimi öncesinde AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ile KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü’yü ziyaret ettik. Mesajımız artık ülkenin kaosa ve kargaşaya değil, birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğudur. Burada çıkan kargaşanın kimseye faydası olmayacaktır. Bundan sonraki süreçte demokrasi galip gelecektir” dedi.

MHP AĞLAMA DUVARI DEĞİL

Bir taraftan KOÜ öğrenci seçimlerinin iptali için mahkemeye dava açıp, diğer taraftan da seçimi iptal eden KOÜ Rektörünü, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ile birlikte ziyaret etmelerinin ülkücü tabanda rahatsızlık gösterip, göstermeyeceği sorusunu yanıtlayan Ünlü, “MHP ağlama duvarı değil, olayı hukuka taşıdık. Haklarımızı kullanmaya ve mücadelemize devam ediyoruz. Hem sandık hem de hukuk kararına saygılıyız” şeklinde konuştu.

Çiğdem ARMAĞAN