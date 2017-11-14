Ünlü,"Çatışmaya değil, uzlaşmaya ihtiyacımız var"

Muhtar buluşmalarının devam ettiğini söyleyen Ünlü, “Muhtarları genel başkanla buluşturmak hedefimiz. Cuma akşamı Derince de 40x40 programı olacak. Seçim varmış gibi yerinde ziyaretlerimiz gerçekleşecek. Neden MHP neden Bahçeli sorularımızı cevaplandıracağız. Yerli otomobile ilgili çağrımızı yinelemeye devam ediyorum. Herkese bu konuda çağrı yapıyorum. Önümüzdeki il başkanları toplantısı gündemi bu konu üzerine olacak” dedi. Ünlü, Mustafa Leblebicioğlu’nun Esnaf Komisyonu Başkanı olarak atandığını söyledi.

ÇATIŞMA DEĞİL İFTİRA

MHP’nin ilimizde faaliyet gösteren bazı sivil toplum kuruluşlarının kongreleri ve atamalarına müdahil olup olmadıkları sorusunu cevaplatan Ünlü, “Sözü geçen STK’lar kendine münhasır çalışma sistemi olan kurumlar. Ülkü Ocakları’ndaki değişim bir bayrak yarışıdır. Türk Eğitim Sen’de çok değerli öğretmenlerimizin olduğu bir sendikadır. Türk Eğitim Sen’de tek adaylı bir kongre yapılmıştır. MHP İl Başkanlığı ikinci adayın kongrede bir sıkıntı olmaması anlamında arkadaşlara gerekli uyarı yapmıştır ve kongrenin tek listeli olması sağlanmıştır. Yapmamız gereken budur. Bugün çatışmaya değil, uzlaşmaya ihtiyacımız var. MHP’nin kendine bağlı olan kurumlarla ilgili görüşü de bu yöndedir” dedi.

Ayşegül KALAYCI