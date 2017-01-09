Ünlü:“OHAL süreci uzatılmalı”

“OHAL süreci, referandum sürecini etkiler mi?” sorusunu yanıtlayan Ünlü, “Bugün OHAL var ama ne referandumu ne de sosyal hayatı etkiler. FETÖ operasyonuna yönelik yapılmış bir kanundur. OHAL sürecini destekliyoruz hatta OHAL süreci uzatılmalıdır” dedi.

BAHÇELİ’YE GÖNDERİLECEK

MHP İl Başkan Aydın Ünlü bugün partinin il binasında ilçe başkanlarıyla bir araya gelerek istişare yaptı. Başkan Ünlü, ilçe başkanları toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Ünlü, başlayacak olan kongre süreci öncesinde 12 ilçede yapacakları saha çalışmalarını başlattıklarını duyurdu. 10 Ocak’ta başlayıp 27 Ocak’ta sonlanacak olan saha programı çalışması raporları Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye gönderilecek.

90 GÜNLÜK SÜREÇ BAŞLADI

Ünlü, “Bizim için hassas bir dönem. MHP’nin varlığının ülkede ne kadar önem arz ettiğini tüm Türkiye bilmekte. Bu misyonu biz sahada göstereceğiz. Genel merkezi anlayan ve ona güvenen bir teşkilat var. Dik durmayı başarabilmiş bir teşkilat yapımız var. Ülkücüler, önem arz etmektedir. Bundan sonra kongre takvimi Nisan ayı itibariyle başlayacak. 2017’nin alt yapısı bugün buradan oluşturulacak. 90 günlük süreç bugün itibariyle buradan başladı” diye konuştu.

KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZ VAR

Parti içinde yapılacak olan değişimden söz eden Ünlü, “MHP’nin genel başkanına sosyal medyadan hakaret edenlerin, değişim rüzgarı isteyenlerin içinde olmadığı bir değişim olacak. Kırmızı çizgilerimiz var” dedi. Referandum sürecinin başkanlık sistemi olarak lanse edilmesine cevap veren Ünlü, “Mecliste konu görüşüldükten ve olay sahaya indikten sonra. Kocaeli teşkilatı genel başkanının izinden gidecektir. ESG ile birlikte seçim sahasında olacağız. Yeni Cumhurbaşkanlığı ve güçlü parlamento sistemine evet diyeceğiz” şeklinde konuştu.

OHAL SÜRECİ UZATILMALI

“OHAL süreci referandum sürecini engeller mi?” sorusuna net yanıt veren Ünlü, “Ülkemizde OHAL yaşanıyor ama vatandaşın bundan haberi yok. 80 darbesini yaşayan, o süreçte OHAL’in nasıl olduğunu hepimiz yaşadık gördük. Bu gün OHAL var ama ne referandumu ne de sosyal hayatı etkiler. FETÖ operasyonuna yönelik yapılmış kir kanunundur. OHAL sürecini destekliyoruz hatta OHAL süresi uzatılmalıdır. Valilik tarafından propaganda yapılacak yürüyüş güzergâhları bildirildi. Bizde bunu ilçe başkanlarımıza ilettik. Gelen yazıda bilgi veriliyor. Propaganda çalışmalarını her parti kendi siyasi görüşü kapsamında yapacaktır” ifadelerini kullandı.

Çiğdem ARMAĞAN