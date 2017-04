UNUTMA Kİ SEN MÜHİMSİN

Herkes biliyor ki

Herkes için her şey olamazsın,

Her şeyi bir anda yapamazsın

Her şeyi mükemmel yapamazsın

Her şeyi herkesten iyi yapamazsın

Sen de herkes gibi bir insansın



Öyleyse:

En azından birisi için önemli bir şey ol

Bir anda sadece bir şey yap

Bir şeyleri hep eksik bırakacağını unutma

Bir şeyi herkesten iyi yapmaya bak

Böylece hiç kimsenin senin gibi olamadığını gör

Herkesin herkes gibi olmaya çalıştığı yerde

Sen sen ol ama herkesten daha iyi ol



Çok uzaklara gitmeye gerek yok. Doğduğun gün ağzından çıkan ilk çığlığı hatırla. Şu anda yaşadığın şehirde bir günde yüzlerce binlerce bebek doğuyor. Hepsi de hayata bir çığlıkla karışıyorlar . Kendine bir sor; onların doğması ne kadar umurunda? Tanımadığın bir kadının, belki de hiçbir zaman tanımayacağın bir bebeği doğurmasını ne kadar önemsiyorsun. Doğduğun gün işte sen de böylesine umursanmaz biriydin. Şükür ki yanı başında annen baban vardı da dünyaya ilk acemi bakışlarına şefkatli bakışlarıyla karşılık verdiler. Elinden tuttular ninni söylediler, beslediler,büyüttüler seni.

Seni önemli kılan onların sevgisiydi. Seni sadece sen olduğun için seviyorlardı.



Bir de şöyle düşün: Sen anne karnındayken henüz gözlerin tamamlanmamıştı; Gözlerini gerektiği gibi olması gereken yere koyan ne annen ne baban ne de kendindin sadece yaradandı. Sana sorulmuş olsaydı henüz ışığı bile tanımadığın için gözlerine ihtiyacın olmadığını söylerdin. Sana sorulmuş olsaydı henüz yolları bahçeleri kaldırımları vitrinleri görmediğin için ayaklarıma gerek yok derdin. Belki ellerini bile istemeyecektin. Belki yüzünü bile gereksiz görecektin. Şimdi bir düşün seni önemli kılan gözlerinin önüne taktığın gözlük mü, ayaklarına geçirdiğin ayakkabı mı, ellerine taktığın eldiven mi, boynuna doladığın atkı mı?



Bu sabah aynaya bir bak. Bakalım kimi göreceksin. Elbette yeryüzündeki bütün insanlara benzeyen bir insan yüzü. Kaşları, gözleri, yüzü, burnu, kulakları, saçları ile sen de herkes gibi bir insansın. Ama aynada herhangi bir insanı görüyor değilsin. Kendini görüyorsun. Tümüyle sana özel sadece senin için yaratılmış bir yüz görüyorsun. Yani senin yüzün gibi başka bir yüz yok. Onun için yüzüne bakanlar seni, yani sadece seni görüyorlar. Seni tanıyanlar yüzünden tanır, sevenler yüzünü sever. Herkese benzeyen birini değil. Bütün zamanlarda senin yüzün gibi bir yüz olmadı. Senin yüzün gibi bir yüz kıyamete kadar da olmayacak.



Şimdi tekrar düşün. Sen en azından yüzüne bakarak anlayabileceğin gibi seni yaratan için bir tanesin biriciksin çok özelsin. Aynaya bakıp yüzünü gördüğünde hep bunu hatırla. Sen hayran olduğun birilerine benzediğin için önemli değilsin. Sen şarkılarını severek dinlediğin şarkıcı gibi konuştuğun için özel değilsin. Sen giydiğin ayakkabı sayesinde tuttuğun takımın başarıları yüzünden tişörtünün üzerinde yazan marka için biricik değilsin. Sen sadece Sen olduğun için önemlisin. Seni biricik bir tanecik ve özel olarak yaratan yaşatan bir Yaratıcı seni önemsediği için önemlisin.

Etrafına bir bak. Ne kadar çok insan ne kadar çok şey peşinde koşuyor. Çok para, çok mal, çok ev, çok iş, çok yemek, çok araba, çok tatil çok çok. Ne kadar telaşla yaşıyorlar. Herkesin çok acelesi var, çok telaş içindeler, çok koşturuyorlar hep bir yerlere yetişmek istiyorlar. Durup kalsalar ellerindekilerinin hepsini kaybedecekler . Koşturmasalar ellerindekileri düşürecekler gibi.

Şimdi bir de kendine bak. En çok ne mutlu ediyor seni? Kimler sana gerçek dostluk yüzü gösteriyor? Kaç sahici arkadaşın var? Kaç sırdaşın var? Etrafına bir bak kaç tane gerçek dostun var. Arkadaşlarının ve sırdaşlarının sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Bazen sadece nefes almak bile seni mutlu etmeye yetiyor. Özlediğin bir dostunu görmek, dalgaların şırıltısını duyarak bir sahilde yürümek, sevdiğin bir yemeği yemek, sevdiğinin iki gözünün içine bakmak mutlu ediyor seni. Şimdi geri dön. Dur ve yeniden bak. Meydanlarda koşturan insanların ne aradıklarını bir düşün. Aslında onların çoğu senin çoktan bulduğun çok az şeyin peşinde. Ama çok koşturdukları için bir türlü durup kendilerine soramıyorlar. Ne yazık ki aradıklarını sandıkları şeyi bulduklarında da zaten anlayamayacaklar .



Sen sen olduğun için önemlisin. Biricik olduğun için önemlisin. Kendini başkalarıyla kıyaslamayı bırak. Kendini kendinle kıyasla. Kendini başkalarının yaşadıkları ile tanımlamak yerine kendi yaşamınla tanımla. İçinde başkasının plağı çalmasın. Kendi sesinle konuş.Hayata kendi yüzünle bak. Sokaklarda kendini önemli bilerek yürü .Ama kasılarak ve böbürlenerek değil.

Nefes alıp verebildiğin ,güneşe çıplak gözle bakabildiğin, rüzgârı hissedebildiğin için mühimsin. Yaratıldığın için önemlisin. .Çünkü sen yaradan için çok mühimsin.Onun için yardanı hiç unutma.Unutan, unutulur işte bunu hiç unutma. Herkese iyi pazarlar…