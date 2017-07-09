Unutulmaya yüz tutan değerler festivalde buluştu

Kartepe Belediyesi’nin SEKA Kamp Alanı’nda bu yıl 3.’sünü düzenlediği Unutulmuş Değerler Festivali 2. gününde de dopdoluydu.

Kartepe Belediyesi’nin 3.’sünü düzenlediği Unutulmuş Değerler Festivali zengin ve renkli görüntüler eşliğinde 2. gününde vatandaşlarla buluştu. Yerli ve yabancı konukların katılımı ile geleneksel hale gelen festival yöresel halk oyunlarıyla gün başladı. Ardından sahneye çıkan Makedonya davul zurna ekibi vatandaşları halaya kaldırdı. Festivalde en çok eğlenen de çocuklar oldu. Çocuklar, Aşık Atışması, Hacivat ve Karagöz gösterimi, Kukla ve Sihirbazlık gösterilerinde ki heyecanları gözlerden kaçmadı. Festivalin bir diğer göz alıcı noktası da Kartepe Belediyesi çocuk mehteran takımıydı. Festival alanına mehter marşıyla giren çocuklar kısa bir stant turu attıktan sonra sahnede yerini aldı. Çocuk mehteran takımının sahnede söylediği türküler vatandaşlardan büyük beğeni aldı. Festival alanında okçuluk tanıtımları ve atışları da yaptıran belediye çalışanları vatandaşların akınına uğradı. Ok atmak için sıraya giren vatandaşlar eşsiz bir deneyim yaşadı.

41 FARKLI UNUTULMUŞ SANAT

Festivalinde adını taşıdığı 'Unutulmuş Değerler' 41 farklı stantta yerini aldı. Ahşap yakma sanatından Hat sanatına, Cam Boncuk sanatından Minyatür Müzik Aletleri yapına 41 farklı unutulmuş sanat vatandaşlarla buluştu. Stantlara giden vatandaşlara, meslek sahipleri tarafından işin incelikleri anlatıldı merak edilenler cevaplandı. Vatandaşlar ise beğendikleri ürünleri severek hem kendilerine hem de çocuklarına aldılar.

ADINI DÜNYAYA DUYURDU

Sihirbazlık gösterisinin ardında festival alanına gelen Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, alanda kurulan stantları tek tek ziyaret etti. Vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Festival ile ilgili konuşan Başkan Üzülmez, "Yurt içinden ve yurt dışından konuklarımız burada sahne alıyorlar. Kartepe artık adını dünyaya duyurdu. Festivalimize ilgi her yıl giderek artıyor. Bizde bu festivale sahip çıkmaya devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.