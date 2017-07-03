Kartepe Belediyesi, zengin ve renkli görüntüler eşliğinde yerli ve yabancı konukların katılımı ile geleneksel hale gelen Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali’nin 3’üncüsü için tüm hazırlıklarını tamamlandı.

Geçmişten günümüze ulaşmış veya unutulmaya yüz tutmuş el sanatları, kültür varlıkları, şarkılarımız, danslarımız, oyunlarımız ve damak tatlarımızı ortaya çıkartmayı ve bunları kayıt altına alarak gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan Unutulmuş Değerler Festivali 8-9 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

TÜRK OKÇULUĞU, MATRAK, MANGALA VE NİCELERİ

Kartepe’nin eşsiz doğa güzelliklerine hakim noktalarından biri olan ve Sapanca Gölü kıyısında düzenlenecek Kartepe Belediyesi 3’üncü Unutulmuş Değerler Festivali’nde 100 adet değişik el sanatları ustaları ve zanaatkârlardan oluşacak kültürümüzü tanıtan çadırlar kurulacak. Bu çadırlarda ebru, minyatür, hat, ahşap oyma, kırk yama, minyatür, seramik, güzel yazı yazma, geleneksel Türk Okçuluğu, geleneksel Türk Dövüş Sporu Matrak, geleneksel Osmanlı Zeka Oyunu Mangala, kağıt işlemeciliği, mesir macunu, halk ozanları ve Hacivat Karagöz oyunları gibi birçok unutulmaya yüz tutmuş değerler festivalde gün yüzüne çıkartılacak.

ULUSLARARASI İLGİ VE KATILIM

Festival kapsamında Makedonya, Bosna-Hersek ve Sırbistan’dan gelecek olan misafirler de kendi kültürlerini ve halk oyunlarını tanıtacaklar. Yöresel ve bölgesel sanatçıların sahne alacağı festivalde yöresel sanatçılar da performanslarını gün boyunca konukların beğenisine sunacaklar. Ayrıca “Hanım Eller Yarışıyor” adlı yemek yarışması ile Kartepe’de yaşayan ev hanımlarının marifetlerini kullanarak, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel lezzetleri ve damak tatlarını gün yüzüne çıkartılması da sağlanacak. Yaklaşık yüz ev hanımının yarışacağı yarışmada çorba, ana yemek, tatlı ve hamur işleri kategorilerinde lezzetler yapılarak jüri değerlendirmesine sunulacak.

KARTEPE’NİN YEMEK KÜLTÜRÜ SOFRALARA ÇIKIYOR

Kurulacak olan ücretsiz çadırlarda ev hanımları ve zanaatkarlara da ürettikleri ürünleri sergileme ve satış yapma olanakları sağlanarak, hem unutulmaya yüz tutmuş ürünlerin tanıtımı hem de ekonomik değer elde etme imkanı sunulacak. Kültür mirasının çocuklara aktarılacağı festivalde, çocuk oyun grupları, palyaço, değişik animasyon ve oyunlar ile eğlenceli ve unutulmaz anlar sahne alacak. Festival zengin içerikli ve coşkulu bir hafta sonu yaşatacak. Ayrıca festival alanında oluşturulacak olan alanda milli oyun parkuru kurulup geçmişteki oyunlarımızın gerekli çizimleri yapılarak sek sek, misket oyunu, ip atlama gibi geleneksel eski oyunların hafızalarda ki yerinin korunması da sağlanacak.