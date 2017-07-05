“Unutulmuş Değerler” gün yüzüne çıkacak

Kartepe Belediyesi, 8-9 Temmuz tarihlerinde Seka Kamp alanında 3. “Unutulmuş Değerler Festivali” gerçekleştirecek. Festivalde unutulmaya yüz tutmuş değerler yeniden hatırlatılacak.

Kartepe Belediyesi’nin 8-9 Temmuz tarihinde Seka Kamp alanında yapacağı “3. Unutulmuş Değerler Festivali” öncesinde Başkan Hüseyin Üzülmez basın mensuplarıyla bir araya gelerek festivalin tanıtımını yaptı.

Sukay Park’ta gerçekleşen basın açıklamasında başkan yardımcıları da hazır bulundu. Kartepe Belediyesi, zengin ve renkli görüntüler eşliğinde yerli ve yabancı konukların katılımı ile geleneksel hale gelen Uluslararası 'Unutulmuş Değerler Festivali’nin 3’üncüsü için tüm hazırlıklarını tamamlandı. Geçmişten günümüze ulaşmış veya unutulmaya yüz tutmuş el sanatları, kültür varlıkları, şarkıları, dansları, oyunları ve damak tatlarını ortaya çıkartmayı ve bunları kayıt altına alarak gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan Unutulmuş Değerler Festivali 8-9 Temmuz tarihlerinde SEKA Kamp alanında saat 12.00’de başlayacak.

MİSAFİRLERİMİZ OLACAK

Başkan Hüseyin Üzülmez, “Bu iş için çıktığımı yolda ilk günden beri önümüzde koyduğumuz vizyonumuzu hedefimizi gerçekleştiriyoruz. Kartepe’yi turizm ile öne çıkartmak, hak ettiği değeri yakalama gibi belediye olarak amacımız vardı. Başbakanlığımızın da desteklediği festivalimizin 3’üncüsü yapacağız. Bu yılda geçmiş yıllarda olduğu gibi misafirlerimiz olacak. Çocukluk zamanlarımızdan bir çoğumuzun özlemle anımsadığı, fiziksel tatlı yorgunluklarımızın yaşandığı oyunlarımızı, ananelerimizi hatırlayacağız. Bu festivali çok önemsiyoruz. Belediye olarak çok büyük bütçelerle işler yaptık” şeklinde konuştu.

BÜTÇE YÜZDE 50’Yİ BULUYOR

Üzülmez şunları söyledi:

“Kartepe’mizde bugün belediyecilik kurallarına göre ayrılan bütçelerde biraz sıkıntı yaşıyoruz. Kartepe’de sadece üst yapı hizmetlerine harcadığımız bütçe yüzde 50’leri buluyor. Seçim beyannamemizde söz verdiğimiz projelerimizde de hiç taviz vermedik. Söz vermeyip cari dönemi yaşarken vatandaşların beklentisi ve bizlerin tespitleriyle 50’nin üstünde proje yaptık. Şehir anlamında hizmetleri getirmeye çalışıyoruz. İl müdürlüğü ve bölge düzeyince Kartepe Belediyesi olarak getirmeye çalışıyoruz”

GÜN YÜZÜNE ÇIKARILACAK

Sapanca Gölü kıyısında düzenlenecek Kartepe Belediyesi 3’üncü Unutulmuş Değerler Festivali’nde 100 adet değişik el sanatları ustaları ve zanaatkârlardan oluşacak kültürümüzü tanıtan çadırlar kurulacak. Bu çadırlarda ebru, minyatür, hat, ahşap oyma, kırk yama, minyatür, seramik, güzel yazı yazma, geleneksel Türk Okçuluğu, geleneksel Türk Dövüş Sporu Matrak, geleneksel Osmanlı Zeka Oyunu Mangala, kağıt işlemeciliği, mesir macunu, halk ozanları ve Hacivat Karagöz oyunları gibi birçok unutulmaya yüz tutmuş değerler festivalde gün yüzüne çıkartılacak.

HANIM ELLER YARIŞIYOR

Festival kapsamında Makedonya, Bosna-Hersek ve Sırbistan’dan gelecek olan misafirler de kendi kültürlerini ve halk oyunlarını tanıtacaklar. Yöresel ve bölgesel sanatçıların sahne alacağı festivalde yöresel sanatçılarda performanslarını gün boyunca konukların beğenisine sunacaklar. Ayrıca “Hanım Eller Yarışıyor” adlı yemek yarışması ile Kartepe’de yaşayan ev hanımlarının marifetlerini kullanarak, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel lezzetleri ve damak tatlarını gün yüzüne çıkartılması da sağlanacak. Yaklaşık yüz ev hanımının yarışacağı yarışmada Çorba, Ana Yemek, Tatlı ve Hamur işleri kategorilerinde lezzetler yapılarak jüri değerlendirilmesine sunulacak.

HÜLYA POLAT SAHNE ALACAK

Kurulacak olan ücretsiz çadırlar da ev hanımları ve zanaatkarlara da ürettikleri ürünleri sergileme ve satış yapma olanakları sağlanarak, hem unutulmaya yüz tutmuş ürünlerin tanıtımı hem de ekonomik değer elde etme imkanı sunulacak. Kültür mirasının çocuklara aktarılacağı festivalde, çocuk oyun grupları, palyaço ve değişik animasyon ve oyunlar ile eğlenceli ve unutulmaz anlar sahne alacak. Festival zengin içerikli ve coşkulu bir hafta sonu yaşatacak. Ayrıca festival alanında oluşturulacak olan alanda milli oyun parkuru kurulup geçmişteki oyunlarımızın gerekli çizimleri yapılarak sek sek, misket oyunu, ip atlama gibi geleneksel eski oyunların hafızalarda ki yerinin korunması da sağlanacak. Festivalde 8 Temmuz Cumartesi günü saat 14:00’de Karadeniz müziğinin ünlü isimlerinden Hülya Polat sahne alacak.

STANDLARLARDA YER ALACAK SANATLAR:

Tesbih yapımı, Yemeni yapımı, Eyüp oyuncakları, Keçe yapımı, Hat sanatı, Sedef kakma, Kutnu dokuma, Keşan dokuma, Hakkaklık, Kazaziye, Taş baskı, Minyatür müzik aletleri yapımı, Lüle taşı işleme sanatı, Osmanlı harem sabunları, Zamak ve alpaga işleme sanatı, Deri işleme sanatı, Çini yapımı, Tahta kaşık oyma ve süsleme sanatı, Mozaik yapımı, Ahşap yakma, Siirt battaniyesi, Kılıç ve bıçak yapımı, Deve kemiği işleme ve minyatür sanatı, Kemençe yapımı, Baston yapımı, Batman yöresel bebekleri, Topaç yapımı, Cam boncuk yapımı, Bakır işleme, Sepet örücülüğü, İpek dokuma, Ebru sanatı, Hüsnü hat sanatı, Tezhip, Ahşap oyma ve yakma, Kat-i, Seramik, Kırkyama, Cam sanatı, Hat sanatı

Çiğdem ARMAĞAN

1.GÜN PROGRAM-(08 Temmuz Cumartesi)

Kartepe Çocuk Mehteran Takımının festival alanında gösterisi.

Kartepe Çocuk Halk Oyunları dans gösterisi.

Bosna Hersek Halk Dansları Grubu

Makedonya Halk Dansları Grubu

Makedonya Davul Zurna Ekibi

Festival alanının gezilmesi ve stantların ziyaret edilmesi

Hülya Polat Konseri

“Hanım Eller Yarışıyor” yemek yarışması

Yemek İkramı

Roman Ritim Grubu

Aşık Atışması

Meddah ve Orta Oyun gösterisi

Kukla ve sihirbaz gösterimi

Hacıvat Karagöz gösterimi

Makedonya’ya özgü yöresel helva İkramı

Rumeli Türkleri Folklor Grubu

İlahi Grubu

Gün boyunca geleneksel Okçuluk gösterimi ve tanıtımı yer alacaktır.

2. GÜN PROGRAM-(9 Temmuz Pazar)

Sırbistan Halk Dansları Grubu

Makedonya Halk Dansları Grubu

Bosna Hersek Halk Dansları Grubu

Makedonya Davul Zurna Ekibi

Yemek ikramı

Aşık Atışması

Çuval, yumurta, ip, yoğurt yarışması

Kukla ve sihirbaz gösterimi

Hacıvat Karagöz gösterimi

Meddah ve Orta Oyun gösterimi

Rumeli Türkleri Folklor Grubu

İlahi Grubu

Ateşbaz Gösterisi

Gün boyunca geleneksel okçuluk gösterimi ve tanıtımı yer alacaktır.