Ürküten harita!

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Yaz mevsiminin gelmesiyle serinlemek için deniz, dere, gölet veya sulama kanallarına giren 43 kişi, Haziran ayında yaşamını yitirdi. Marmara'dan Güneydoğu Anadolu'ya her bölgede boğulma vakası gerçekleşti.

Bayıltıcı sıcaklarla kavrulan Türkiye'de, Haziran ayı başından bu yana 43 kişi boğularak hayatını kaybetti. Anadolu Ajansı'nın verilerine göre, hemen hemen her gün bir boğulma vakası yaşanıyor. Bir ayda Türkiye genelinde 43 kişi, serinlemek ya da balık tutmak için girdiği suda boğularak yaşamını yitirdi.

Serinlemek için deniz, dere, gölet veya sulama kanallarına girenlerden 43 bir daha sudan çıkamadı. Yaşamını yitirenlerden 15'i çocuk. 

Bayram tatilinin başladığı 24 Haziran'dan sonra boğulanların sayısında da artış var. Dört günlük bayram tatilinde 19 kişi, serinlemek veya balık tutmak için girdiği suda boğuldu. Nisan ve Mayıs ayında toplam sekiz kişi boğularak hayatını kaybetmişti.

Boğulma vakalarının görüldüğü iller ise Kocaeli,  Antalya, Adana, Çankırı, Manisa, Kırklareli, Elazığ, Ordu, Samsun, Tokat, Kırıkkale, Kahramanmaraş, Çorum, Sakarya, Kars, Şanlıurfa, Gaziantep, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Ankara, Isparta, Malatya, Trabzon, Eskişehir, Batman, karaman, Konya, Mersin, Sivas, Rize, Aydın, Muğla, İstanbul, Bartın ve Kayseri oldu.

28 Haziran tarihinde de Darıca'da 67 yaşındaki Kazım Koç, serinlemek için girdiği denizde boğularak yaşamını yitirmişti.

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