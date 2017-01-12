Ürün yok, fiyatlar uçtu

Bahçe ve seralarda ürünlerin su altında kalmasıyla birlikte fiyatlar yükseldi. İzmit Balık Pazarı'nda ise son günlerde tezgahlardaki balık çeşitliliği azalırken, fiyatlar da yükselmeye başladı.

İzmit perşembe pazarında patlıcan, nar, üzümde düşüş yaşanırken, diğer ürün fiyatları değişmedi. Pazarın yeni mevsim ürünü kerevizin kilosu 2 TL’den satıldı.

BALIK PAZARINDA FİYATLAR HAREKETLENDİ

İzmit Balık Pazarı'nda son günlerde tezgahlardaki balık çeşitliliği azalırken, fiyatlar da yükselmeye başladı. Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle çok az sayıda tekne denize açılabildi. Avlanan balık azalınca, tezgahlarda da fiyatlar yükseldi. Yılbaşı öncesi 10 liradan satılan hamsinin kilosu 15 liraya yükseldi. Balık pazarında istavritin kilosu 15-20 lira, sarıkanat kilosu 30-35 lira, barbun kilosu 65 lira, palamut tanesi büyüklüğüne göre 5 ila 15 lira arasında, yerli somonun kilosu ise 20 liradan satıldı. Kalkan ise geçen haftaya göre düşüşe geçti. Sofraların son aylarda vazgeçilmesi çinekop ise 1 aydır aynı fiyatla 25 TL’den satıldı.

Kerim YAVUZ