Üsküdar Vapuru faciası kurbanları anıldı

17 Ağustos 1999 felaketinden sonra Kocaeli tarihindeki en acı olay olarak bilinen 1 Mart 1958 Üsküdar Vapuru Faciası’nda hayatlarını kaybedenler bugün bir kez daha anıldı.

RESMİ RAKAM:270

1 Mart 1958 Cumartesi günü Üsküdar isimli yolcu vapuru, saat 12.00’de İzmit İskelesi’nden hareket etti. O yıllarda cumartesi günleri yarım gün eğitim yapılıyordu. Vapurdaki yolcuların tamamına yakın bölümü İzmit Lisesi ve İzmit Sanat Okulu öğrencileriydi. Vapur İzmit İskelesi’nden ayrıldıktan kısa süre sonra Seka açıklarında aniden patlayan fırtınaya yakalandı, battı. Resmi rakamları göre 270 kişi (çoğu öğrenci) hayatını kaybetti. Korkunç faciada ölenlerin sayısının 400-500 kişiyi bulduğu konuşulur.

ÜÇ AYRI TÖREN DÜZENLENDİ

Üsküdar Vapuru Faciası’nda hayatını kaybedenler, bugün saat 10.30’da İzmit Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde, saat 11.30’da İzmit Lisesi bahçesinde, saat 12.30’da da İzmit Marina İskelesi’nde düzenlenen törenlerle anıldılar.

İzmit EML. bahçesindeki törene İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, okul müdür başyardımcısı Sinan Yazar, İZSANDER Başkanı Halil Atay, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmeşen KYÖD Başkanı Mehmet Toker, Üsküdar Faciasında hayatını kaybedenlerin yakınları, öğrenciler, öğretmenler STK temsilcileri katıldı.

“ŞARTLARIN KIYMETİNİ BİLİN”

İZSANDER Başkanı Halil Atay, faciada hayatını kaybedenlerin Gölcük’te o yıllar lise olmadığı için okumak için İzmit’e gelen öğrenciler olduğunu hatırlattı, okulda eğitim gören öğrencilere “Size sunulan şartların kıymetini bilin” dedi.

İzmit belediye başkanı Nevzat Doğan da, “1 Mart Deniz Faciasını hiçbir zaman unutmadık. Bu anma programları kendimizi hırpalamak için değildir. Yaşanan acılardan ders almak içindir. Geçmiş yıllarda yaşanan hataları bilerek hareket etmeliyiz. Bugün çok ileri giden ülkemiz var. Deniz altından tünellerle geçen Türkiye var. Bugün artık geçmişe ağıtlar yakmayacağız ama geçmişten de kopmayacağız. O olayları hatırlayıp ders alacağız. Bugüne ve yarına onun gücüyle gideceğiz” açıklamalarına yer verdi.

Faciada kardeşini kaybeden Mehmet Çoruh, o dönem yaşadıklarını anlattı, “Bir tek denizaltı 17 kişiyi kurtardı. Sigorta Hastanesinin betonunun zemininde hepsi upuzun yatanları gördüm çünkü. Hepsi orada can verdi. Anasına babasına selam gönderenler bile orada can verdi” dedi, o günlerin hüznünü hep içinde yaşadığını söyledi.

GÖKYÜZÜNE BEYAZ BALONLAR

İzmit Lisesi’ndeki törende İZLİDER Başkanı Cem Gökmen konuştu, 1 Mart Deniz faciasından kurtulan eski bir öğrencinin mektubunu okudu. Faciada faciasında hayatını kaybeden Deniz Günçer’in kardeşi Nuray Büyükharman, “Ateş düştüğü yeri yakar derler, acıda bir araya geliyoruz. Tamamı ile bakımsızlıktan, bürokrasiden yaşanan hatalar sonrasında insanlarımız hayatını kaybettiler” dedi. Anma töreninde gökyüzüne beyaz balonlar bırakıldı. Marinadaki törende de denize çelenk bırakıldı.

Şennur YILDIZ

Üsküdar Vapuru Faciası'na anma töreni

İZMİT AĞLAMIŞTI- 1 Mart 1958 Cumartesi günü İzmit korkunç bir felaketin haberi ile sarsıldı. Üsküdar Vapuru faciasında hayatlarını kaybeden büyük bölümü lise öğrencisi gençler eski İzmit Belediyesi binası önünde toplanan bütün kent halkı tarafından son yolculuğa uğurlanmıştı.