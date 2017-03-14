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Usta ressamlara taş çıkartıyorlar

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Usta ressamlara taş çıkartıyorlar
İzmit Belediyesi ile Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile açılan İZMEK kursları bünyesindeki yağlı boya resim kursu büyük ilgi görüyor.

Belsa B Blok’taki yağlı boya resim kursuna katılan 350 kursiyer, usta  ressamlar adeta taş çıkartıyor. Ali Özgür, Dilek Özgür, Semra Güven ve Selen Çelik’in öğretmenliğini yaptığı yağlı boya resim kursunda kursiyerlere ışık, gölge, oran, orantı, kompozisyon kurma, renk bilgisi öğretiliyor.

Yağlı boya resim kursiyerlerinden Saadet Seper  “Resim yaptığımda kendimi başka bir boyuttaymış gibi hissediyor, çok mutlu oluyorum. Resim, çevreye ilgimi, farkındalığımı ve bakış açımı değiştirdi. Bakmak ve görmek arasındaki farkı çok daha yoğun hissettirdi. Ağaca, bitkiye, denize, dalgaya, ufka, tabiata ve tabiatın renklerine farklı bir gözle bakmamı sağladı. Renklerle hayatın güzelliklerinin keyfini çıkartıyorum. Ayrıca, burada sosyalleşiyor, farklı konularda sohbetler ediyor ve kendimizi iyi hissediyoruz. Bize bu imkanı sağlayan İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan ve yetkililere çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kurs öğretmenlerinden, Dilek Özgür de “Kursu başarıyla bitiren kursiyerlerimiz, daha sonraki eğitim– öğretim döneminde de kursa geliyor, keyifli, verimli ve üretken vakit geçiriyorlar. Bazı kursiyerlerimiz sergi açmak istiyor, bazı kursiyerlerimiz ise sipariş üzerine resim yapıyorlar. Kursiyerlerimizin, resim yaparken duydukları mutluluğu gözlemlemek harika bir duygu” şeklinde konuştu. Haziran ayına kadar devam edecek kursu bitirenlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belge verileceği kaydedildi.

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