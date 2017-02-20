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Ustalarla Nostalji Gecesi 1 Mart’ta

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Ustalarla Nostalji Gecesi 1 Mart’ta
Futbol Antrenörleri Derneği Kocaeli Şubesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Ustalarla Nostalji Gecesi’nin yeri ve tarihi belli oldu.

Bu yılki organizasyon 1 Mart Çarşamba günü Başiskele’deki The Ness Otel’de gerçekleşecek. Yaşı 60’ın üzerinde olan tüm teknik adamların davet edeceğini gece için dernek yönetimi uzun bir süredir hazırlık yapıyor.

Birçok antrenörün eski fotoğraflarına ulaşıldı. Bunlar gecede slayt gösterisiyle sunulacak, duayen antrenörlere sürpriz yapılacak. Organizasyonun Ankara’dan genel merkez yönetiminden de özel konukları olacak. 1 Mart aynı zamanda Üsküdar faciasının yıldönümü olduğu için gecede, bu olayla ilgili de slayt gösterisi yapılacak.     

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