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Ustalarla Nostalji Gecesi yarın akşam The Nes Otel’de

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Ustalarla Nostalji Gecesi yarın akşam The Nes Otel’de
Futbol Antrenörleri Derneği Kocaeli Şubesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Ustalarla Nostalji Gecesi yarın akşam gerçekleşecek.

Başiskele’deki The Ness Otel’deki gece saat 19.00’da başlayacak. İlimizde 60 yaş üstündeki tüm antrenörler organizasyona davetli. Gecenin özel konukları Metin Türel, Tınaz Tırpan, Mehmet Ekşi, Rasim Kara, Metin Tekin ve Erdoğan Arıcan olacak.

 Antrenörler Derneği geceye gidecekler için Amatör Evi önünden saat 18.30’da otobüs kaldıracak. Gecede eski tarihlere ait görüntü ve fotoğraflar slayt gösterisiyle davetlilere izlettirilecek.  Aynı zamanda 1 Mart Üsküdar faciasının yıldönümü nedeniyle anma yapılacak. Anılarla süslenecek nostaljik gecede bazı sürprizler de yapılacak.

 

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