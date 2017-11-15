Üstü forma, altını sorma!

Sezon başı yapılan transferlere ve takımlar için yapılan yatırımlara bakarsak iki takımın hedefi de Bölgesel Amatör ligine yükselmek ve ilçelerindeki BAL ligi boşluğunu doldurmak.

Dilovası Belediyespor, 9 haftada 2 galibiyet 3 beraberlik 4 yenilgi 9 puan alarak düşme hattında.

İlimtepe Futbol Kulübü, 10 haftada 6 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak haftaya 18 puanla süper lig B gurubunda zirvenin iddialı takımlarından biri olduğunu gösterdi.

Aslında Dilovası Belediyespor altyapısı dolu olan bir takım, her yıl çeşitli kategorilerde ilimizi Türkiye şampiyonlarında temsil ettiler ve başarılı sonuçlarda aldılar.

Genç potansiyeli olan bir takım ama A takım için altyapılarından faydalanmamışlar.

Dolayısı ile genç ve dinamik takım değil isme odaklı takım yapıp sonuca gideceklerini varsaymışlar.

Ama varsayımla gerçekler ile örtüşmemiş ve ağır temposu olan bir takım kurulmuş.

İlimtepe, maçı hem iyi oynayarak hem farklı bir skorla ilk 45 de aldı.

İlimtepe, ele avuca sığmayan bir futbol oynuyor.

İlk yarım saatte yedi gollük pozisyondan faydalanamadılar.

Çok aktifler, fakat aynı zamanda yumuşak oynuyorlar.

Bu yumuşak oyunları ilerde sıkıntı yaratabilir.

34.dk da Beratcan, 36.dk da Muhammet, 38.dk da Yasin İle 3 gol birden buldular.

Her iki dakikada bir gol!

Muhammet Tanrıverdi’nin golü mükemmel güzellikteydi.

İkinci 45 de 75.dk köşe atışından gelen topa iyi yükselen Nihat maçın skorunu belirledi 4-0.

İlimtepe aldığı başarılı sonuçlar ile seyirci potansiyelini de yükseltmiş.

Maç sonu soyunma odasındaki sevinç, Sporcuların şampiyonluk nidaları dışardan dahi duyulur nitelikteydi.

Esentepe stadından çıkıp Derince stadına geldim, Belediye Derincespor-İlmtepe FK U-16 maçı oynanıyor.

İlimtepe takımının yedek oyuncusu yok ilk yarı biterken kalecisi de sakatlanıyor.

İkinci yarıya bir oyuncu eksik çıkıyor, niye yedek oyuncu yok.

İlimtepe, A takıma yüksek bütçeler ve en önemlisi ilgi alaka gösterirken alt yapıya verdiği önem.

Dilovası’nın alt yapı takımlarında başarılı gençleri varken kurduğu takım.

İlimiz futbolunda maalesef bir türlü oturtulamayan, yatırım yapılmayan, takip edilmeyen, veliler dışında seyircisi olmayan hatta hiçte önemsenmeyen bir altyapı sorunu var.

Ne zaman asıl sorun olan alt yapılar görmezden gelinmez ve bunun için ne gerekiyorsa yapılır o zaman ilimiz futboluna da katkı verir hale gelir.

Ve Galatasaray’ da 11 yabancı ile sahaya çıkmaz!