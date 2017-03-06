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Üstün zekalı öğrencilerin okuluna Turkcell'den teknoloji sınıfı

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Üstün zekalı öğrencilerin okuluna Turkcell'den teknoloji sınıfı
Gebze'deki, üstün zekalı ve özel yetenekli öğrencilerin eğitim gördüğü Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi'nde Turkcell'in destekleriyle yapılan teknoloji sınıfı törenle açıldı.

Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi'nde yapılan törene, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Türk Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, Türk Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adnan İğnebekçili ve öğrenciler katıldı. Üstün zekalı ve özel yetenekli öğrencilerin eğitim gördüğü lisede, Turkcell'in katkılarıyla yapılan bilgisayar, tabletler, 3D yazıcı, yazılım ve donanımı güçlendirmek için gereken cihazların bulunduğu teknoloji sınıfı açıldı. 

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu kurdukları teknoloji odasında bilgisayarlar ve 3D yazıcı olmak üzere bir çok teknolojik destek ürünleri bulunduğunu belirterek, "Dünya bir endüstri 4.0 dönüşümü içerisinde ve Türkiye'de burada bir liderlik arayışı içerisinde olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'nin 81 ilinde ileri zekalı çocuklar için yaratılmış çalışma atölyeleri var. Biz öncelikle bu atölyelerde zeka küpü laboratuvarları kurarak başladık. Bugün de burada İnanç Türkeş Lisesi'ni aynı laboratuvarla donatmış durumdayız. Laboratuvar içerisinde bilgisayarlar, üç boyutlu yazıcı aynı zamanda yazılım ve donanım geliştirmek için bazı ana maddeler var. Bu okul aynı zamanda hem mobil, hem de sabit internete erişimin olduğu bir okul. Tüm çalışanların da hem öğretmenlerin, hem öğrencilerin, hem de okulda çalışanların elinde de internete erişebilecekleri tabletler var. Amacımız bilgi erişimini kolaylaştırmak, yaratmak, üretmek için gerekli araçları öğrencilerimizin elinin altına getirmek bu laboratuvarda da onlara eğitim imkanı yaratmak" dedi.

Teknoloji sayesinde eğitim gören öğrencilerin Türkiye'nin gelişmesine fayda sağlayacak çalışmalar yapacağını söyleyen Türk Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, "Biz bütün Türkiye'ye hizmet vermeye çalışıyoruz. Turkcell ile başlatmış olduğumuz işbirliği ilk olarak okulumuzun alt yapısı özverili çalışmasıyla yenilendi ve yeni projelere açık hale geldi. Bundan sonraki süreçte de Turkcell'in kıymetli destekleriyle öğrencilerimizin önce kendilerine sonra Türkiye'ye ve Türkiye'nin gelişmesine ve genel olarak da insanlığa fayda sağlayacak çalışmalara doğru gideceklerini ve oraya doğru yöneleceklerini umut ediyorum. Öğrencilerimize teknoloji ve inovasyon anlamında gerçek umut ve potansiyel kaynağı olan Turkcell yönetimine, bu projede emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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