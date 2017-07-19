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Utandığı ismini değiştirecek

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Utandığı ismini değiştirecek
Fethullah Aydın isminin terör örgütü FETÖ lideri ile aynı olmasından dolayı değiştirmek istiyor.

İsminin FETÖ Lideri ile aynı olmasından dolayı çok mağdur ve zor durumda kaldığını belirten Yarımca Atalar Mahallesi'nde ikamet eden ve Hacı Osman Mahallesi'nde ki bir özel cafede Çalışan Fethullah Aydın (18), isminden dolayı çok utandığını söyledi ve en kısa zamanda ismini değiştirmek amacıyla adli makamlara müracaat edeceğini söyledi.

İsmini Koray Çağlar olarak değiştirmek isteyen Fethullah Aydın, "İsmimin FETÖ lideri ile aynı olmasından dolayı utanıyorum. Zamanında ailem bu ismi vermiş. Bu isim bu gün beni zor durumda bırakıyor. Vatan haini ile aynı ismi taşımak benim için en büyük sıkıntıdır. ismimi değiştireceğim. Bu konuda devlet yetkililerinin bana yardımcı olmasını istiyorum."dedi.

Binali Aslan 
 

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