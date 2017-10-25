Utandıran görüntü

Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, boş arsalar, yol kenarları, yeşil alanlara bazı kişilerce çöp atıldığı hatırlatılarak “İzmit Belediyesi olarak tıbbi ve kimyasal atık haricinde her türlü atığı düzenli şekilde toplamaktayız. Şehrin binlerce noktasında yeterince çöp konteyner ve kutusu bulunuyor. Buna rağmen bazı kişiler çöplerini boş alanlara atarak kirliliğe neden olmaktadır. Bu konuda defalarca uyarılar yapmamıza rağmen halen çöp atılmaya devam ediliyor. Boş alanları çöplüğe çevirenler tespit edilmesi halinde haklarında cezai işlemde bulunulacak” dedi. Yetkililer, inşaat molozları, kullanılmış ev eşyalarının ücretsiz olarak toplandığını hatırlatarak “Bu tür atık olanlar belediyemizin 318 00 00 numaralı telefonunu aramaları yeterli.” şeklinde konuştu.

