Uyarılara uyulmayınca...

Şehir hayatı ile bağdaşmıyor

İlçe genelinde düzensiz yapılaşmaya izin vermeyen Derince Belediyesi, bir yandan kaçak ve metruk yapılarla mücadelesini sürdürürken, diğer taraftan görüntü ve çevre kirliliğine sebep olan ahırların yıkım işlemlerini yerine getiriyor. Bu bağlamda Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yerleşim yerlerine yakın bölgelerde görüntü ve çevre kirliliğine sebep olan ahırların yıkım işlemini gerçekleştirdi.

Görüntü kirliliği ortadan kaldırıldı

Bu işlemler öncesinde ahırların ve hayvan barınaklarının boşaltılması için sahiplerine uyarıda bulunan Derince Belediyesi yetkilileri, yasal sürenin dolmasının ardından ise yıkım işlemini yaptı. İş makinelerini kullanarak, ahırları yıkan belediye ekipleri, sağlık açısından sıkıntı oluşturan yapılaşmanın önüne geçerek görüntü kirliliğini ortadan kaldırdı. Derince Belediyesi ekiplerinin meskun mahallerde yapılan ahırlar ile mücadele etmesi ilçe halkı tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.

