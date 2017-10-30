Uyarılara uyulmayınca...
Derince Belediyesi ekipleri, yerleşim yerlerine yakın bölgelerde görüntü ve çevre kirliliğine sebep olan ahırların yıkım işlemini gerçekleştiriyor.
Şehir hayatı ile bağdaşmıyor
İlçe genelinde düzensiz yapılaşmaya izin vermeyen Derince Belediyesi, bir yandan kaçak ve metruk yapılarla mücadelesini sürdürürken, diğer taraftan görüntü ve çevre kirliliğine sebep olan ahırların yıkım işlemlerini yerine getiriyor. Bu bağlamda Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yerleşim yerlerine yakın bölgelerde görüntü ve çevre kirliliğine sebep olan ahırların yıkım işlemini gerçekleştirdi.
Görüntü kirliliği ortadan kaldırıldı
Bu işlemler öncesinde ahırların ve hayvan barınaklarının boşaltılması için sahiplerine uyarıda bulunan Derince Belediyesi yetkilileri, yasal sürenin dolmasının ardından ise yıkım işlemini yaptı. İş makinelerini kullanarak, ahırları yıkan belediye ekipleri, sağlık açısından sıkıntı oluşturan yapılaşmanın önüne geçerek görüntü kirliliğini ortadan kaldırdı. Derince Belediyesi ekiplerinin meskun mahallerde yapılan ahırlar ile mücadele etmesi ilçe halkı tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.
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