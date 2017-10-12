Uygulamada uyuşturucuyla yakalandılar!

Alınan bilgiye göre; akşam saatlerinde İzmit Karabaş Mahallesi Sırakavaklar Sokak üzerinde durumundan şüphelenilerek kontrol edilen İ. A isimli şahısta 22 adet extacy hap, Belsa Plaza içerisinde J.E. isimli şahısta bir miktar kubar esrar, Yuvam Akarca mesire alanında S.Y. isimli kişide 2 parça halinde 6 gr esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheliler işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

İDARİ İŞLEM YAPILDI

Ayrıca vatandaşların istirahat etmek ve dinlenmek için bulundukları parklar ve mesire alanlarında alkol alarak çevreye rahatsızlık veren birçok şahsa kabahatler kanunundan idari işlem yapıldı. Yunus Timlerinin uygulamalarını bundan sonra da sürdüreceği öğrenildi.

Kerim YAVUZ