Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) iltisaklı olduğu gerekçesiyle hakim ve savcılara yönelik yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, FETÖ üyelerinin belli dava dosyalarına uygun hakim ayarlamak için not gönderdikleri belirtildi.

İddianamede, hakim ve savcı sıfatıyla görev yapan örgüt militanlarının "karar" kisvesi altına gizledikleri, "yargısal takdir yetkisi" olarak nitelendirdikleri iş ve eylemleriyle, örgütün gayrimeşru amaçlarına hizmet ettikleri, soruşturmada usulsüzlükler yapılıp örgüt mensubu olmayan yetkili kişi ya da mercilerden gizlenirken uygulanan stratejilerden birinin de, "uygun hakim veya savcı" bulunması faaliyeti olduğu anlatıldı.

Uygun hakimi ayarlamak için yazı göndermişler

FETO¨/PDY mensubu kolluk görevlilerinin, iletişimin denetlenmesi ve teknik takibe ilişkin usulsüzlükleri saklamak ve istedikleri kararları almak, bir aksilikle karşılaşmamak için, örgütün amaç ve çıkarlarına hizmet edeceğini bildikleri ve aynı amaç etrafında kenetlendikleri hakim ve Cumhuriyet savcılarını tercih ettikleri, bu suretle, hedeflerine ulaşmak adına yasa dışı işlemlerini gizlilikle sürdürdükleri belirtilen iddianamede, İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün bilgisayarlarında yapılan aramada İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü Tekop Büro Amirliği tarafından Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya İstihbarat Şube Müdürlükleri ile paylaşılan belgeye ulaşıldığı kaydedildi.

İddianamede "MAHKEME KARARI İLE İLGİLENEN ARKADAŞLARIN DİKKATİ NEEE!!! (MUTLAKA OKUSUNLAR, OKUTSUNLAR) Gelecek haftaki nöbetçi 11. ACM Hakimin muhtemel vermeyeceği kararlar; 1-Ergenekon, 2-Misyonerlik, 3-Terör Örgütleri de dahil olmak üzere tüm örgütlerin ilk uzatmaları da dahil bütün kararları ancak ilk kez giriş yapılan terör örgütleri ve içeriği iyi doldurulmuş organize kararları verebilir. Bu nedenle gelecek hafta almanız gereken kararlarınızı bu hafta içerisinde almanızı öneriyoruz. Bilgilerinize arz ederim. İstanbul Tekop Büro Amirliği" şeklindeki bilgi notunun bu belgeye ait olduğu aktarıldı.

CIA'nın Virginia merkezine yakın lokasyondan İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne elektronik posta

Eski İzmir Cumhuriyet Savcısı Zafer Kılınç'ın; mesleği şeref ve onurunu bozan ve mesleğe olan genel saygı ve güveni gideren nitelikte hareket ederek, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere bir kısım kamu kurumları ile buralarda görev yapan kamu görevlilerini itibarsızlaştırma gayesiyle hareket ettiği belirtilen iddianamede, bu sebeple "İzmir Askeri Casusluk Davası" olarak bilinen, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülüp yargılaması İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesince dosya üzerinden karara bağlanan evrakın soruşturma sürecinde, usul ve yasaya aykırı işlem tesis ettiği anlatıldı.

İddianamede, Kılınç'ın, Bilgin Özkaynak ve diğer sanıklarda ele geçirilen dijital materyallerde yer alan kişisel bilgi mahiyetindeki fişleme kayıtlarını, doğruluğunu tahkik etmeden pes¸inen doğru kabul edip iddianameye açıkça yazarak dosyadaki tarafların itibarsızlaştırılmasına neden olduğu, hiç bir örgütsel bağlantı iç ermeyen ve içeriğinde yargılama konusu ile ilgili bulunmayan telefon tapelerini iddianameye yazarak, özel hayata dair belgeleri dosyaya ekleyerek alenileşmesine sebebiyet vermek suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği belirtildi.

İddianamede, "Neticeten, ABD istihbarat teşkilatı CIA'nın Virginia merkezine yakın bir lokasyondan İzmir Emniyet Müdürlüğü e-mail adresine gönderilen elektronik posta ile bazı TSK mensuplarının iş adamları ile bağlantılı olarak casusluk yaptığı iddiası üzerine FETÖ mensubu emniyet ve yargı görevlileri tarafından başlatılan söz konusu soruşturma ile stratejik olarak önemli komutanlıkların FETÖ üyesi kişilerce ele geçirilmesi amacıyla FETÖ mensubu olmayan askeri personelin tasfiyesinin hedeflendiği anlaşılmıştır." denildi.