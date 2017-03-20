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'Uyku bozukluğu, iş verimini ve hayat kalitesini etkiliyor'

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'Uyku bozukluğu, iş verimini ve hayat kalitesini etkiliyor'
Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Öztürk, uyku bozukluklarının iş verimi ile hayat kalitesini önemli ölçüde etkilediğini söyledi.

Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, "Dünya Uyku Günü" olarak kabul edilen 17 Mart'ta uyku bozukluklarının yaygınlığına ve sağlık üzerindeki etkilerine dikkati çekmek üzere aktiviteler planlandığını, bu konuda farkındalığı artırıcı çalışmalar yürütüldüğünü bildirdi.

Uyku bozukluklarının en yaygınının "uykusuzluk" olduğuna işaret eden Öztürk, "obstrüktif uyku apnesinin" erkeklerde yüzde 17, kadınlarda ise yüzde 9 oranında saptandığını dile getirdi.

Bunun çeşitli hastalıkların yanı sıra depresyon, gün içinde yorgunluk, konsantrasyon bozuklukları, davranış değişiklikleriyle kişilerin yaşam kalitesini düşürdüğünü anlatan Öztürk, "Uyku bozukluklarının tespiti, demans ve parkinson gibi ilerleyici hastalıkların başlangıç aşamalarında tanı konulmasına yardımcı olabilir." diye konuştu.

"Yüzden fazla uyku bozukluğu ve hastalığı çeşidi mevcut"

Uykunun beynin pasif değil aktif bir süreci olduğunu ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Sağlıklı uyku, dengeli beslenme ve egzersizle birlikte sağlıklı yaşamanın üç temel gereksiniminden biridir. Uyku bozuklukları toplumda yüksek oranda görülmektedir. Hipertansiyon, diyabet, obezite, bağışıklık sistemi hastalıkları ve diğer kronik hastalıkların oranını da artırmaktadır. Bu durum, özellikle gündüz uyku bozuklukları, aşırı uyku eğilimi gibi durumların ortaya çıkardığı iş kazası risklerini, iş verimini ve hayat kalitesini önemli ölçüde etkilemektedir. Yüzden fazla uyku bozukluğu ve hastalığı çeşidi mevcut. Gerekli tetkiklerin ardından hastalar uygun şekilde koruma ve tedavi programına alınmaktadır."

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