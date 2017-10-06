Uykusuzluğun çaresi saksıda

Uykusuzluk, mutsuzluktan anksiyeteye, baş ağrısından sinirliliğe, dikkat eksikliğinden motivasyon düşüşüne dek birçok soruna yol açıyor. Kalitesiz uyku, ruh sağlığını olumsuz etkilemenin yanı sıra kanser, alzheimer ve kalp hastalıklarına da davetiye çıkarıyor. Çalışanların iş yaşamlarındaki performansını da azaltan uyku problemlerinin, ülke ekonomilerinde yarattığı ekonomik kayıp ise milyon dolarlarla ifade ediliyor. Uykusuzluğa karşı tıbbi tedavinin yanında yaşam alanımızın da önem taşıdığını kaydeden uzmanlar, evinize yerleştireceğiniz bazı bitkilerin vücudunuzu rahatlatarak uyumamızı kolaylaştıracağını belirtiyor. Kadın dergisi Cosmopolitan, mışıl mışıl bir uyku için yatak odanızdan eksik etmemeniz gereken 9 bitkiyi derledi:

LAVANTA: Kozmetik sektöründe yoğun olarak kullanılan lavanta çiçeğinin, rahatlatıcı kokusu sayesinde anksiyete ve stresi azalttığı biliniyor. Yüzyıllardır uykusuzluğa karşı kullanılan lavanta kalp ritmini yavaşlatarak uykuya dalmayı kolaylaştırıyor.

UYKUSUZLUKLA SAVAŞAN 5 BESİN

ALOE VERA: ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından havayı temizleyen en iyi bitkilerden biri olarak seçilen aloe vera, gece boyunca oksijen salgılamasıyla tanınıyor. Evlerde dekorasyon amacıyla süs bitkisi olarak yer bulan bitkinin bakımının da kolay olduğu belirtiliyor.

GARDENYA: Bilim insanları, gardenya çiçeğinin uyku öncesi anksiyeteyi azaltmada uyku ilaçlarından daha iyi performans sergilediğini belirtiyor.

YASEMİN: Hoş kokusuyla bilinen yasemin çiçeğinin stresi azaltarak kişinin uyku kalitesini artırı bilimsel olarak onaylandı.

PAŞA KILICI: Geceleri karbondiyoksiti emerek oksijen üreten bitki, aynı zamanda evdeki havayı toksik maddelerden temizliyor.

KURDELE ÇİÇEĞİ: Bakımı en kolay bitkilerden biri olarak gösterilen kurdele çiçeği, geceleri oksijen salgılaması nedeniyle solunum problemleri olan hastalara tavsiye ediliyor.

KEDİ OTU: Kökünden üretilen çayıyla, uykusuzluk, anksiyete ve gerginlik gibi rahatsızlıklara çare olan bitkinin kokusu da derman dağıtıyor. Uzmanlar, yatak odanıza koyacağınız kedi otunun uyku kalitenizi artıracağını dile getiriyor.

POTOS SARMAŞIĞI: Genellikle dekoratif amaçla kullanılan potos sarmaşığı, NASA'nın havayı en iyi temizleyen bitkiler listesinden yer alıyor. İçerisinde yetiştiği odanın havasını kimyasal maddelerden arındıran bitki, uykusuzluk çekenlere kaliteli uyku garantisi veriyor.

DUVAR SARMAŞIĞI: Havadaki zararlı maddelerin yaklaşık yüzde 90'ını 12 saat içinde temizlediği bilimsel olarak kaydedilen duvar sarmaşığının, astım ve alerji gibi solunum yolu hastalıklarına faydalı olduğu biliniyor.