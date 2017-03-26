Uykuya dalan adam bir daha uyanamadı

Gölcük Değirmendere'de yaşayan 36 yaşındaki Fatih Uzun evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Gölcük Değirmendere Cumhuriyet Mahallesi Yalı Yolu Caddesi 3035 Sokak No.24’te ailesiyle birlikte yaşayan Yıldız Sunta MDF A.Ş çalışanlarından Fatih Uzun(36) bu sabah saatlerinde işten eve geldikten sonra odasında uyudu. Bir süre sonra kendisini merak eden yakınları odasına giderek kontrol etti. Fatih Uzun'u yatağında hareketsiz halde bulunca sağlık ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde genç Fatih’in öldüğünü belirledi. Cansız bedeni otopsi için İzmit Asri Mezarlık Morguna kaldırıldı. Burada yapılan işlemlerin ardından cenazesi ailesine teslim edildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

İddialara göre, Fatih’in herhangi bir sağlık sorunun olmadığı öne sürülürken, kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporun ardından belli olacak. Gölcük Tersane çalışanlarından merhum Mustafa Uzun ve ev hanımı Emine Uzun’un 4 çocuğundan biri olan Fatih Uzun’un cenazesi ikindi namazında Değirmendere Dört Yol Camii'nden alınarak Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kerim YAVUZ