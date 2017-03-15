Uyuma şekliniz sağlığınızı nasıl etkiliyor?

Günde ortalama 8 saat uyuduğumuz düşünülürse, hayatımızın yaklaşık üçte biri uykuda geçiyor.

Dolayısıyla uyku kalitemiz, fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlığımız üzerindeki etkisi de oldukça büyük. Peki uyku pozisyonumuz sağlığımızı nasıl etkiliyor?



İşte çeşitli uyku pozisyonları ve sağlığımız üzerindeki etkileri:

Sırt üstü yatmak / Asker pozisyonu

Asker pozisyonu, yani kollarınızın vücudunuzun iki yanında yer aldığı sırt üstü uyku pozisyonu, omurga ve boyun sağlığınız için en iyi pozisyon olarak görülüyor. Rahatlık için yastık yüksekliğini doğru ayarlamanız gereken bu pozisyonun olumsuz yanı ise horlama ve uyku apnesine neden olması.

Yüz üstü yatmak

Yüz üstü yatmak sindirimi kolaylaştırıyor olsa da, bel bölgesi yeterince desteklenmediği için sırt ağrılarına neden olabiliyor. Diğer yandan yüz üstü uyku pozisyonunda yüzünüzün tek bir yanına yatmak, o bölgenin gevşeyerek ileride daha çabuk kırışmasına yol açıyor. Ne var ki, horluyorsanız, ince bir yastıkla yüz üstü uyuyarak probleminize geçici olarak da olsa çözüm bulabilirsiniz.

Cenin pozisyonu

Cenin pozisyonu pek çok kişinin favori uyku pozisyonu olsa da, vücudun yuvarlandığı ve başınızın büküldüğü bu pozisyon omurga ve boynunuza zarar verebiliyor. Utangaç ve hassas bir kişiliğe sahip olduğunuzun göstergesi olabilecek cenin pozisyonu, özellikle hamilelere ve horlayanlara öneriliyor.

Sağ ya da sol tarafa dönük

Vücudunuzun bir tarafına dönerek uyumak, vücudunuzu ve sağlığınızı büyük ölçüde etkiler. Sağ tarafına dönük uyuyanlarda mide yanması gibi sorunlar, sol tarafına dönük uyuyanlarda ise karaciğer, akciğer problemleri görülebilir. Ne var ki, hamilelerde sol tarafa dönük yatmak ceninin dolaşımını kolaylaştırdığından, tavsiye ediliyor.

Sırt üstü, kollar açık yatmak / Deniz yıldızı pozisyonu

Kollarınızın geniş bir şekilde açık olduğu sırt üstü uyku pozisyonu, omurga sağlığınız için oldukça iyi. Diğer yandan yüzünüzün üzerine yatmadığınız için cildinizin yaşlanması ya da kırışıklık gibi yan etkileri de bulunmuyor. Ne var ki, bu pozisyon horlamanın yanı sıra mide asidi gibi problemlerin de kaynağı olabilir.