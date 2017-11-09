Uyuşturucu bu kez valizin içinden çıktı!

YOLCU OLARAK OTOBÜSE BİNMİŞLER

Yapılan çalışmalar kapsamında, 2 şahsın doğu illerinden temin ettikleri uyuşturucu maddeyi ilimiz üzerinden İstanbul iline nakledecekleri yönünde yapılan istihbari çalışmalar sonucunda yapılan operasyonda bir yolcu otobüsünde yolcu olarak bulunan 2 şahsın valiz içerisinde zulalanmış vaziyette 6 kilo 167 gram eroin maddesi ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındıktan sonra sevk edildikleri adli merciiler tarafından adli kontrolle serbest bırakıldılar.

Kerim YAVUZ

