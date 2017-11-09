Uyuşturucu bu kez valizin içinden çıktı!
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Gebze ilçe KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince uyuşturucu madde nakli kaçakçılığı ve ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
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YOLCU OLARAK OTOBÜSE BİNMİŞLER
Yapılan çalışmalar kapsamında, 2 şahsın doğu illerinden temin ettikleri uyuşturucu maddeyi ilimiz üzerinden İstanbul iline nakledecekleri yönünde yapılan istihbari çalışmalar sonucunda yapılan operasyonda bir yolcu otobüsünde yolcu olarak bulunan 2 şahsın valiz içerisinde zulalanmış vaziyette 6 kilo 167 gram eroin maddesi ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındıktan sonra sevk edildikleri adli merciiler tarafından adli kontrolle serbest bırakıldılar.
Kerim YAVUZ
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Etiketler : Kocaeli, Gebze, uyuşturucu
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