Uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Alınan bilgiye göre, Kocaeli’nin İzmit ilçesi mahallelerinde uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen kişilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından adreslerine yapılan operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

İzmit ilçesinde sokaklarda uyuşturucu satıldığı ihbarını değerlendiren alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teknik takip başlatıldı. Şüphelilerin satış yaptığı tespit edilen şahıslarında yakalanması için operasyon gerçekleştirildi. Narkotik ekipleri tarafından Tavşantepe, Yenişehir ve Alikahya mevkiilerinde belirlenen adreslere yapılan operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

6 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan şahısların evlerinde yapılan aramalarda fişeklenmiş 232 adet sentetik uyuşturucu, 21,13 gram esrar ve 29 adet ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 14 kişiden işlemleri tamamlanan 8’i serbest bırakılırken, 6 kişi ise Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece 5 kişi tutuklanarak ceza evine gönderildi. 1 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kerim YAVUZ