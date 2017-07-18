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Uyuşukluk hissine bu yiyeceklerle veda edin

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Uyuşukluk hissine bu yiyeceklerle veda edin
Son zamanlarda kendinizi güçsüz ve uyuşuk hissediyorsanız, vücudunuz potasyum eksikliği çekiyor olabilir.

Son zamanlarda kendinizi güçsüz ve uyuşuk hissediyorsanız, vücudunuz potasyum eksikliği çekiyor olabilir. Potasyum, etkili kas dokusu işlevselliği için çok önemlidir. Aynı zamanda elektrolit ve sıvı dengesini korur ve vücudun üçüncü en yüksek mineral seviyesidir. Böbrekler, kalp ve beynin yeterli şekilde çalışması için gereklidir.

İşte potasyum ihtiyacını büyük oranda karşılayacak yiyecekler.

Avokado: Tam bir avokado 1,067 miligram

Araştırmacılar avokado yiyen insanlarda metabolik sendromun gelişme olasılığının daha düşük olduğunu söylüyor.

Ispanak: Bir fincan pişmiş ıspanakta 839 miligram

Potasyum açısından zengin olan ıspanakta aynı zamanda kanserle mücadele eden ajanlar bulunuyor.

Tatlı Patates: Bir büyük patateste 855 miligrama

Tatlı patatesler besin maddelerinde yoğun ve potasyum açısından zengin. C vitamini, beta-karoten ve vitamin B6 bakımından yüksektirler.

Somon: Yarım filetoda 772 miligram

Somonda, Omega-3 yağ asitleri vardır, bu da inme riskini azaltır, eklem ağrısı, cilt rahatsızlıkları ve yüksek tansiyona da iyi gelir.

Kuru Kayısı: Yarım fincanda 756 miligram

Kurutulmuş kayısı potasyum açısından zengin atıştırmalıktır.

Kuru Fasulye: Yarım fincanda 502 miligram

Kuru fasulye, porsiyon başına önemli miktarda potasyum içerir ve lif açısından yüksektir.

Muz: Büyük bir muzda 487 miligram

En iyi bilinen potasyum kaynağıdır, karbonhidrat ve şeker bakımından da yüksektir.

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