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UZER MAKİNA VE KALIP SANAYİİ A.Ş.

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UZER MAKİNA VE KALIP SANAYİİ A.Ş.
Lastik pişirme presleri ve lastik kalıpları üreten işletmemizde istihdam edilmek üzere mavi ve beyaz yaka personel alımları yapılacaktır

Mavi Yaka için Aranan Genel Nitelikler  -

CNC Torna , Freze tezgahlarında , montaj bölümünde, kaynak ve otomasyon bölümlerinde çalışacak , meslek liseleri yada meslek yüksek okullarının  ilgili bölümlerinden mezun yada mesleki yeterlilik belgesine sahip  tecrübeli ve yetiştirilmek üzere , askerliğini yapmış, 30 yaşını aşmamış olmak.

Beyaz Yaka için Aranan Genel Nitelikler  -

Üretim Planlama Departmanında çalışacak Endüstri yada Makine Mühendisliği bölümlerinden mezun , askerliğini yapmış (erkek adaylar için), tercihen planlama, ERP kullanımı, yalın üretim konularında tecrübeli ve İngilizceyi iyi derecede bilen

Üretim ve Montaj bölümlerinde sorumlu olarak çalışacak Makine Mühendisliği yada Teknik Eğitim Fakültesi Talaşlı İmalat bölümlerinden mezun, askerliğini yapmış, tercihen talaşlı imalat ve makine montajı konularında tecrübeli , seyahat engeli olmayan ve iyi derecede İngilizce bilen

İletişim bilgilerimiz :

Adres: Arslanbey OSB N: 3 Kartepe/Kocaeli

E-mail : [email protected]

Tel: 0 (262) 3513184  ( Dahili: 139,167 )

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