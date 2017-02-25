Üzerinden çıkanlar şoke etti

Polisleri harekete geçiren şüphelinin üzerinden otomatik silah, çok sayıda kurşun ve av bıçağı çıktı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay bugün saat 14.30 sıralarında üzerinde İzmit Tren Garı bölgesinde meydana geldi. Vatandaşların şüphelendikleri şahsı ihbarı üzerine harekete geçen İzmit İlçe Yunus Timleri Ekipler Amirliği ekipleri, A.İ ve yanında bulunan E.A isimli kadını durdurdu.Bir süre polise direnen şüphelilerden A.İ'nin üzerinden otomatik silah, 10 adet mermi ve av bıçağı bulundu. Emniyet ekipleri iki şahsın ifadelerini almak üzere Saraybahçe Polis Merkezi'ne götürdü. Kerim YAVUZ

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