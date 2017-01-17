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Uzman çavuş dehşeti: Baldızından sonra kayınvalidesi de öldü

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Uzman çavuş dehşeti: Baldızından sonra kayınvalidesi de öldü
Kartepe'de evi terk eden eşini görmeye giden uzman çavuş Alper Deveci, tartıştığı eşinin ailesinin üzerine kurşun yağdırdı, baldızı Aysun Bozcan olay yerinde, kayınvalidesi Nurhan Yaktı da kaldırdığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün gece Ataevler Mahallesi Kemalpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Uzman çavuş Alper Deveci aralarındaki sorunlar nedeniyle evi terk ederek ailesinin yanına giden Aynur Deveci ile telefonla görüştü. Alper Deveci tartışmalarının ardından eve gelirken, eşi Aynur Deveci ile yeğeni Bahar Bozcan kaçarak komşularına sığındı. Alper Deveci tartıştığı kayınvalidesi Nurhan Yaktı ile baldızı Aysun Bozcan'ın üzerine kurşun yağdırdı. Alper Bozcan'ın silahından çıkan kurşunlardan biri Aysun Bozcan'ın kızı 9 yaşındaki kızı Fundanur Bozcan'ın sağ eline isabet etti. Alper Deveci aracına binerek olay yerinden kaçtı. 

Kartepe'de silahlı dehşet: 2 ölü 1 yaralı

Evden ardı ardına gelen silah seslerini duyan komşuları polisi ardı.  Gelen sağlık ekibi Aysun Bozcan'ın öldüğünü belirlerken, yaralanan Nurhan Yaktı kaldırıldığı özel bir hastanede ameliyata alındı, ancak doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Elinden yaralanan Fundanur Bozcan ise kaldırıldığı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ölen Aysun Bozcan'ın eşinin de uzman çavuş olduğu öğrenildi. 

Polis, uzman çavuş Alper Deveci'yi ararken, Erzincan plakalı aracı ile İzmit Rafet Karacan Bulvarı yakınlarında kaza yaptığı, bir taksiye binerek kaçtığı tespit edildi.  Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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