Uzmanlar uyarıyor, ‘Mavi Balina buz dağının görünen kısmı’

Oyunun tehlikeleri, ailelerin ve bireylerin bu tür zararlı oyundan nasıl korunacağı hakkında uzmanlar açıklamalarda bulundu.

Bir Rus mühendis tarafından dizayn edilen Mavi Balina oyunu, verdiği komutlarla bireylerin kendisine ve çevresindekiler çeşitli zararlar vermesine hatta bireyin intihar etmesine sebep oluyor. Dünyada 130’dan fazla insanın ülkemizden ise 2 kişinin intiharına sebep olan Mavi Balina oyunu hakkında bilgi veren Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi Doç. Dr. Nursu Çakın Memik ve Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi Uzm. Dr. Selcen Esenyel, oyunun tehlikelerinden bahsederek, çocukların bu tür tehlikeli oyunlardan nasıl kurtarılacağı hakkında açıklamada bulundu.



“Şu ana kadar yaklaşık 200 kişinin Mavi Balina yüzünden intihar edildiği tahmin edilmekte”

Oyunun çocukları tehdit ederek sonuna kadar devam etmesini sağladığını ve sonunda de intihar etmesine sebep olduğuna dikkat çeken Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzm. Dr. Selcen Esenyel, "Mavi Balina oyunu son zamanlarda dünyada ve ülkemizde de tartışılan bir tanesi. İnternette kişilerin aldığı komutları bilgisayar ortamında kamera yöntemiyle devam ettirilen bir oyun. Aslında bu komutlar şiddet ve korku içermekte. Kişiden kolaydan zora giden komutları yapması istenmekte ve kişinin korkusu, cesareti sorgulanmakta ve en sonunda da duygusal bir istismarla kişiden tehdit yoluyla bazı şeyler istenmekte. Oyunun aşamalarında ‘eğer bunu yapmazsan ailene zarar veririz’ gibi komutlarla çocuktan sonuna kadar devam ettirilmesi sağlanıyor ve çocuklar da bunu devam ettirme eğiliminde oluyor. En sonunda da çocuk intihara sürükleniyor. Şu ana kadar yaklaşık 200 kişinin Mavi Balina yüzünden intihar ettiği tahmin edilmekte ve bunun engellenmesiyle ilgili çalışmalar sürüyor hem ülkemizde hem de dünyada. Türkiye’de de biri Almanya’da yaşayan biri de Ankara’da yaşayan 2 gencin intihar ettiğini biliyoruz” dedi.

Oyunun aşamalarının şiddet ve korku içermesinin de çocukları cezp ettiğini vurgulayan Esenyel, “Ergenlikte ailesi ile ilişkileri kopuk, okulla ilişkisi problemli ya da arkadaş ilişkisi olmayan, içine kapanık, çekingen, uzun süre bilgisayar ve televizyon başına kapanık çocuk ve ergenlerin bu oyuna daha fazla yakalandığını biliyoruz. Bu tür oyunlarda kurtulmanın yolu, ebeveynlerin sağlıklı iletişiminden geçiyor” ifadelerini kullandı.



"Sebep merak"

Çocukların bu tür oyunları oynamasının bir sebebinin de merak olduğuna değinen Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi Doç. Dr. Nursu Çakın Memik ise, "Mavi Balina, bu tarz bilgisayar oyunları ve bu riskli davranışlar buz dağının görünen kısmı sadece. Altta yatan bir sürü faktör var aslında. ‘Çocuk buna neden ihtiyaç duyuyor, yapabileceği daha sağlıklı neler var?’ sorularını cevaplamak gerekir. Ailenin bunu fark etmesi gerekiyor. O nedenle bu Mavi Balina oyunu merak konusu tabi ki. İnsanlar ismini bile telaffuz etmek istemiyor bazen. Çünkü insanlar bunun üzerinde konuştukça daha çok merak ediyorlar, araştırıyorlar ve kendilerini bu oyunun içinde buluyorlar” şeklide konuştu.

Oyunu çok tehlikeli olduğunu vurgulayan Memik, çocukların bu tür oyunlara yönetiminin nasıl giderileceğine değinerek, “Eğer aile çocuğunun Mavi Balina gibi riskli oyunlar oynadığını fark ediyorsak, mutlaka o ailenin bir uzmandan yardım alması gerektiğini biz öneriyoruz. Çünkü çözümü için sistemli bir şekilde ilerlemek gerekiyor. ‘Bu çocuk neden böyle bir oyunu oynama sebebi duyuyor?’ gibi soruları saptamak lazım ve yavaş yavaş ilerlemek gerekiyor” şeklinde konuştu.



Uzun süre bilgisayar başında vakit geçire çocuklara dikkat

Ebeveynlerin çocuğunun bu tür oyunları nasıl fark edebileceği hakkında bilgi veren Memik, “Eğer çocuk aileden birazda kopuyorsa, biraz daha uzaklaşıyorsa, endişeliyse, gece uykuları bölünüyorsa, özellikle gece bilgisayarda vakit geçiriyorsa anne ve babanın şüphelenmesi lazım. Sürekli anne ve babanın çocuğunun başında olması gerekmiyor ama arada onu takip etmesi, bazı şeylerin farkında olması gerekir. Anne ve baba çocuğu tanıyorsa çocuğundaki değişiklikleri gözlemler” ifadelerine yer verdi.