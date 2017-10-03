Uzmanlar velileri uyardı!

Yeni eğitim ve öğretim yılı için ders zili çaldı. Uzun bir tatil döneminin ardından öğrenciler için başlayan yoğun tempo ancak düzenli ve yeterli bir beslenme neticesinde giderilebilir. Kocaeli Devlet Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Zeynep Şentürk, çocukların beslenme şekillerinin hem büyümelerini hem de akademik başarılarını doğrudan etkilediğini belirterek velilere şu uyarılarda bulundu.

En Önemli Öğün Kahvaltı

Çocukların gelecekteki beslenme alışkanlıklarına yön vermeye okul çağından itibaren başlamak gerektiğini vurgulayan Şentürk, “Okul çağı, çocuklar için geleceğe dönük birçok alışkanlığın kazanıldığı altın değerinde bir dönemdir. Bu nedenle bu yaşlardaki çocuklara düzenli kahvaltı yapma alışkanlığı kazandırarak kahvaltı öğününü sevdirmek, sağlıklı gelecek için çok önemli bir adımdır. Gece boyu aç kalan vücudumuz ve beynimiz güne başlamak için acil olarak enerjiye gereksinim duyar. Kahvaltı yapılmadığı takdirde dikkat daha çabuk dağılmakta, baş ağrısı ve yorgunluk oluşabilmektedir” dedi.



Başarı oranı yüzde 50 düşüyor

Okula başlayan çocuklarda özellikle sabah erken gidenlerde kahvaltının ihmal edildiğini belirten Şentürk, “ Kahvaltı günün en önemli öğünü, çünkü kahvaltı yapan çocuklarla, kahvaltı yapmayan çocuklar arasındaki başarı oranında yüzde 50 düşme gözleniyor. Kahvaltı yapmayan çocuklarda anımsama ve öğrenme yeteneği azalıyor, dikkat eksikliği başlıyor. Acıktıkları için ise kan şekerleri düşüyor, abur cubura daha yatkın oluyorlar. Kahvaltıda, simit ve poğaça gibi karbonhidrat öğeleri yemek yerine, süt, yoğurt ve peynir yeme alışkanlığı edinilmeli” dedi.



Protein ağırlıklı beslenmeli

Büyümek ve gelişmeyi sağlamak için proteine ihtiyaç duyulduğunu belirten Şentürk, “Yeterli ve dengeli beslenemeyen çocuklar dikkatini toplamakta zorluk çeker, öğrenme yeteneği azalır ve derslere konsantre olamaz. Yeterli ve dengeli beslenme denildiğinde, yeterli enerji, protein, vitamin ve minerallerin düzenli alındığı bir beslenme biçimi akla gelmelidir. Çünkü büyümeyi ve gelişmeyi sağlayan en önemli kavram proteindir” dedi.



Obeziteye yol açabiliyor

Yanlış beslenme şeklinin obezite gibi önemli hastalıklara neden olabileceğinin altını çizen Şentürk, “Günümüzde artık obezite sadece yetişkinlik döneminde değil, çocukluk hatta bebeklik döneminde bile karşımıza çıkan bir sağlık problemi haline geldi. Çocukluk çağı dönemi beslenme alışkanlıklarının oluştuğu, aynı zamanda büyümenin ve gelişmenin de en hızlı olduğu dönemdir. Bu dönemde çocuğun beslenmesinde yalnızca aile değil, okul çevresi, öğretmeni ve çocuğun kendisi de rol oynar. Yetişkinlik çağı alışkanlıklarının temelleri bu dönemde atılmaktadır” dedi.

