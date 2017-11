Üzülmez açıkladı: Zirveye ikinci otel geliyor

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, zirvede rekabeti getirmek amacıyla Kuzuyayla mevkiinde ikinci bir otel projesine destek vereceklerini, vatanını seven, bu ülkeye hizmet etmek isteyen yatırımcıları beklediklerini duyurdu. Üzülmez, amaçlarının Kartepe’yi kongre merkezi haline getirmek olduğunu söyledi.

“KISKANÇLIĞIN GÖSTERGESİ”

Sukay Park’ta düzenlenen basın toplantısına Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzelmez, Kocaeli Üniversitesi İktisat Fakültesi dekanı Prof. Dr. Recep Tarı, İktisat Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Selçuk Koç, Ayhan Orhan, Levent Atalı, Başkan yardımcıları Bali Holat, Murat Sabri Çakır, Abdullah Yılmaz, Murat Balaban, Gökalp Akpir katıldı.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, SP İl Başkanı Nurettin Çelik’in Kartepe Zirvesi’ne yaptığı “Kartepe Zırvası” benzetmesine ve yapılan zirvenin israf olduğu iddialarına da cevap verdi. Üzülmez, “Kartepe Zirvesi katılımcılarıyla, organizasyon düzeyiyle Türkiye’de yapılan en önemli etkinliklerden birisiydi. Amacına uygun ve başarılı bir kongre olmasıydı ve öylede oldu. Eleştiriler bir kıskançlığın göstergesidir. Böyle bir zirveyi herkes yapamaz” dedi.

EV SAHİBİ KARTEPE BELEDİYESİ

İlki 30-Mart 1-Nisan 2016 tarihleri arasında Kocaeli Üniversitesi tarafından gerçekleşen ECOEI kongresinin ikincisi Kartepe Belediyesi’nin katkılarıyla ve Kartepe’de 16-18 Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

22 farklı ülkeden gelen çok sayıda katılımcı 111 tane bildiri sunarak akademik birikimlerini paylaşacaklar. Düzenlenecek olan kongreye University of Massachusetts ekonomi profesörü Prof. Dr. Gerald Frıedman, Türk-Alman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aykut Kibritçioğlu ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Serdar Sayan katılacak. Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC), University of Dąbrowa Górnicza (Polonya), Utena University of Applied Sciences (Litvanya) ve Rauf Denktaş Üniversitesi (KKTC) Polonya bu kongrenin uluslararası ortakları olarak kongreye yer alacak.

5 ÜNİVERSİTE ORTAKLAŞA

KOÜ İktisat Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Selçuk Koç, “Kartepe Belediyesi’nin katkılarıyla kongrenin 2’ncisini yapacağız. İlk kongrenin sonuçları çok olumlu oldu ve bundan dolayı sürdürmeye karar verdik. Kasım ayında Kartepe’de yapmanın avantajlı olacağını düşündük. 5 üniversite ortaklaşa yapıyor. KOÜ, 2 üniversite Kıbrıs’ta, Litvanya ve Polonya’da bir üniversite destek veriyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinden 111 bildiri geldi. Bilim kurulunda değerlendirilip 80 tanesinin sunumlandırılmasına karar verildi. Kongre, 16-18 Kasım tarihleri arasında Kartepe Derbent Otel’de yapılacak. Herkesi kongreye bekliyoruz” diye konuştu.

HERKES KARTEPE’Yİ TANIYACAK

Kartepe’nin uluslararası kongreler ve benzeri nitelikli organizasyonlar ile adını daha prestijli ve yaygın bir şekilde duyuracaklarını ifade eden Başkan Üzülmez “Geçtiğimiz ay büyük ve prestijli Kartepe Zirvesi ilçemizde gerçekleşti. Bu anlamda üniversitemiz ve diğer kurumlarla verimli işbirliğimizi geliştirerek bu tür etkinlik ve planlamaları Kartepemiz için fırsata dönüştürmeye çalışıyoruz. Düzenlediğimiz bu İktidar Kongresi ile uluslararası platformda konunun duayenleri ve ilgili herkes Kartepemizi tanıyacak ve tanıtacak” dedi. Üzülmez, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın söylediği gibi Kartepe’nin büyük bir eşiği atlamış olduğunu aktaran Başkan Üzülmez, kış bastırmadan teleferik projesiyle ilgili temeli atmak için ilgili firmanın çalışmaları yoğunlaştırdığını da söyledi.

Şennur YILDIZ