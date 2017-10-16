Üzülmez, Bilal Erdoğan ile bir araya geldi

Kartepe Belediye Başkanı - Vuslat Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Üzülmez, Vuslat Platformu tarafından düzenlenen Aile, Toplum ve Devlet Sempozyumu’na katılarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan ile bir araya geldi.

2010 yılında kurulmasında bu yana medeniyetimizin yeniden inşası yolunda ilim, ahlak ve irfanı merkeze alarak - sivil ve kamusal hizmetler yürüten kurumları desteklemek ve yönlendirmek amacıyla kurulan Vuslat Platformu (Uluslararası Vuslat Derneği) çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Uluslararası Vuslat Platformu ve Üsküdar Belediyesince Bolu Abant'ta düzenlenen başkanlığını Hamza Cebeci'nin yaptığı Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in de yönetim kurulu üyesi olduğu Uluslararası Vuslat Platformu öncülüğünde düzenlenen "Aile, Toplum ve Devlet Sempozyumu"na Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan ve davetliler katıldı.

ÜZÜLMEZ HEDİYE VERDİ

Vuslat Platformu (Uluslararası Vuslat Derneği) ile Üsküdar Belediyesi tarafından 13-15 Ekim 2017 tarihleri arasında, Bolu/Abant’ta gerçekleşen “Aile, Toplum ve Devlet” konulu sempozyumuna katılan Kartepe Belediye Başkanı-Vuslat Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Üzülmez konuşmaları sonrasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan’a özel olarak klasik Türk sanatlarından kaligrafi hat sanatı ile el işçiliğinde hazırlanan tablo hediye etti.

BOŞANMA SÜRECİ EĞİTİMİ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya “700 bine yakın çifte aile öncesi eğitimi veriliyor. Evli çiftlerimiz için de eğer evliliklerini sürdüremeyeceklerine inanıyor ve boşanmak için başvurdularsa, boşanma süreci danışmanlığı dediğimiz bir danışmanlık hizmeti veriyoruz. Boşanma süreci danışmanlığı verdiğimiz çiftlerimizden yaklaşık yüzde 40'ının boşanmaktan vazgeçtiğini gördük. Boşanma süreci danışmanlığı hizmetimiz, bizim ailelere verdiğimiz en önemli mekanizmalarımızdan birisi. Önümüzdeki dönemde bu danışmanlık hizmetimizi ülke genelinde daha da yaygınlaştıracağız” ifadelerini kullandı.

BATININ ÇÖKÜŞÜ

“Aile, Toplum ve Devlet” konulu sempozyum da konuşan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "Şu anda batının çöküşünün merkezinde, aile kurumunun bitişi var. Eğer bizde o çöküşle birlikte çökmek istemiyorsak aile kurumumuzu yeniden ihya etmeliyiz. Biz evlenmek diyoruz, ev bark sahibi olmak diyoruz. Eski Türkçe'de mabet anlamına geliyor. Yani ev bark sahibi olduğunuz zaman, mabediniz eviniz çünkü bütün inancınızı, değerlerinizi orada saklıyorsunuz ve orada yaşatıyorsunuz. Gelecek nesillere oradan aktarıyorsunuz. Dolayısıyla evimiz büyüktür. Büyükanne, büyükbaba, dede... Onlar evin içerisindedir. Geniş ailedir. Herkes birliktedir. Çocuklar için büyük bir eğitim ortamıdır aynı zamanda. Anne bir şey, baba başka bir şey verir. Büyükbaba ise başka bir şey verir. Niye, hepsinin farklı bir mesleği vardır. Farklı tecrübeleri var” dedi.

BÜYÜK DEVLET OLMANIN BEDELİ BUDUR

Sempozyum son gününe katılan Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, "Böyle büyük millet olmanın bedeli bu. Sizinle uğraşacaklar. Adamlar sizin tarihinizi biliyor. Kesintisiz imparatorluk kurduğunuzu biliyor. Beş yüz yıl bir tarafı Balkanlar, bir tarafı Mısır, onlarca etnik gurubun, dini inancın nasıl bir yerde yürütebilindiğini insanlar çok iyi biliyor. 'Bunlar güçlenirse bizim rakibimiz olurlar' diye hemen engellemeye çalışıyorlar. Bunun artık farkında olmamız lazım. Gelin, Türk ve Müslüman coğrafyasını araştıralım. Ben mesela, bazı Müslüman ülkelerin tarih kitaplarına bile baktım. Bugün bile tarih kitaplarımızda ne kadar yazabiliyor tarih bizi. Başkaları bunu istemeyecek tabii ki" dedi. Başkan Üzülmez, sempozyum süresi boyunca da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan ile de istişare etme fırsatı bularak, proje ve yatırımları anlattı, Kartepe’ye davet etti.