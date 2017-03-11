Üzülmez, spor merkezi ve bilgievinin açılışını yaptı

Kartepe İstasyon ve Uzuntarla Mahalleleri’nde yapımı tamamlanan yeni bilgievi ve spor merkezleri Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in de katıldığı törenle hizmete girdi.

Açılışa, Kartepe İlçe Kaymakamı Ayhan Durmuş ve Ak Parti Kartepe İlçe Başkanı Hasan Kandaz, Ak Parti İlçe Kadın Kolları, Belediye Meclis Üyeleri, siyasi ve sivil toplum örgütü temsilcileri de katılım gösterdi.

İSTASYON’A YENİ YATIRIM

Kartepe’deki açılış şenliği kapsamında eğitim, sosyal, sağlık ve spor alanındaki yatırımlara yenileri eklenirken Başkan Üzülmez, İstasyon Mahallesi’nde Necip Fazıl Kısakürek Bilgi Evi ve Kadın Spor Merkezi’ni hizmete açtı. Uzman eğitmenler nezaretinde ücretsiz spor aktivitesinde bulunabilecek olan Kartepeli hanımlara hitap edecek

bir Kadın Spor Merkezi de Uzuntarla’da açıldı. Kadın Spor Merkezi’nde, koşu bantları, eliptik ve kondisyon bisikletleri, ağırlık istasyonu ve ağırlık seti bulunuyor. Kartepeli kadınlar, uzman eğitmenlerden step ve aerobik dersleri de alabilecekler. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, yaptığı konuşmada çocukların bilgievlerinden, kadınların da spor merkezlerinden yararlanmalarını istedi. Üzülmez, söz verilenleri gerçekleştirmenin, Kartepeli vatandaşların hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.