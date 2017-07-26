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Üzülmez: “Teleferik projesi ihale aşamasına getirildi”

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Üzülmez: “Teleferik projesi ihale aşamasına getirildi”
Kartepe zirvesine teleferik konusu, uzun süredir Kartepe Belediyesi’nin gündeminde.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez teleferik projesinin yeniden rafa kalktığı yönündeki haberlere ilişkin açıklama yapıp, haberlerin doğru olmadığını belirtti.

Üzülmez şunları söyledi:
“Kartepe Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi’nin üzerinde çalıştığı teleferik projesi konusunda artık son aşamaya gelinmiştir. Proje tamamlanmış, bütün izinler alınmıştır. Teleferik güzergahı üzerinde izin konusunda hiçbir sıkıntı kalmamıştır. Proje ihale sürecinde olduğu için maliyet konusunda şimdilik açıklama yapamıyoruz. Ancak, 50 yıldır sadece konuşulan Kartepe teleferiği, artık en kısa zamanda hayata geçebilecek durumdadır.”

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