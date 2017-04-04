Üzülmez ve Milletvekili Katırcıoğlu bin çocukla kitap okudu

Kartepe Okuyor projesi çerçevesinde Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, yaklaşık 1000 çocukla birlikte kitap okudu.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, öğrencilere kitap okuma alışkanlığını aşılamak amacıyla düzenlenen etkinlikte çocuklarla birlikte kitap okudu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen “Kartepe Okuyor” projesi kapsamında düzenlenen kitap okuma etkinliğine 1000’e yakın öğrenci katılırken, projeye destek olmak isteyen veliler ve Kartepeliler de programa yoğun ilgi gösterdi. Kartepe Okuyor projesinin finali olarak planlanan ve Kartepe Hergeleci İbrahim Spor Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Tuncel Cabak, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan, Kartepe Belediye Başkan Yardımcıları, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Yasemin Ağra Alemdar, Belediye Meclis Üyeleri, Kartepeli Muhtarlar, okul müdürleri ve öğretmenler de katıldı.

Etkinlikte konuşan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Bilim ve teknolojinin hızla geliştiği dünyamızda bilgiye hızlı bir şekilde ulaşma ve hızlı bir şekilde kullanabilmenin önemini hepimiz çok iyi biliyoruz. Bütün çabamız ve çalışmalarımız, okuyan, araştıran, sorgulayan ve sonunda da doğru karar verebilen bir nesil yetiştirebilmek. Kartepe'de sizler için yaptıklarımız ise ortada. Bugün de onlardan birini hep birlikte yaşıyoruz. Kitaplar, kağıttan dünyaların keşfi gibidir. Siz yeter ki, keşfetmek isteyin. Kitapları sizi hiçbir zaman yarı yolda bırakmayacak bir dost gibi kabul edin. Daha çok okuyun, daha çok sevin.Biz 16 Bilgievimiz aracılığı ile yaklaşık 7 bin çocuğumuza ulaşarak, daha bilgili, daha donanımlı ve güçlü olmanız için hizmetlerimizi çoğaltmaya, yeni projelerle desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu’da yaptığı selamlama konuşmasında, “Bizler hükümetimiz ve yerel yönetimlerimiz olarak, gençlerimiz için; gençliğimizde yaşadığımız sıkıntıların hiç birinin yaşanmadığı, yeni nesillere çok daha güçlü bir Türkiye bırakabilmek için gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Sizler gibi pırıl pırıl gençlerimiz herşeyin en iyisini hakediyorsunuz. Kitaplar eksilmeyen, çoğalan bir hazine gibidir. Okumaktan vazgeçmeyin. Okudukça ruhunuzu ve dimağınızı beslediklerini göreceksiniz. Bugün bu güzel etkinliğe ev sahipliği yapan Başkanımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.