Üzülmez’den 18 Mart Şehitler Günü Mesajı

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü dolayısıyla anma mesajı yayınladı.

Başkan Üzülmez mesajında, “Çanakkale Zaferi ve Destanı yazılırken milletçe verilen top yekün mücadele, günümüzde yaşadığımız zor günler için en önemli feyz ve gurur kaynağıdır.” Dedi.

102 yıl önce Çanakkale’de yazılan ve tüm Dünyanın şaşkınlıkla izlediği Çanakkale Zaferi’nin isimli- isimsiz tüm kahramanlarını saygıyla yad eden Başkan Üzülmez, “Azmin ve imanın, tarihte eşine çok az rastlanan bir kurtuluş mücadelesine dönüştüğünü en iyi bilen milletlerden biriyiz. O yıllarda 7’den 77 ‘ye herkesin, teriyle, kanıyla, hatta canıyla bedel ödeyerek varlığını ve bağımsızlığını koruyan bir milletin torunları olmanın gururunu ve sorumluluğunu taşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ında dediği gibi -‘Biz aslında kimiz?’ sorusunun cevabını merak edenler, Çanakkale’ye bakabilirler-. Bu eşsiz zaferi ve ruhunu en iyi şekilde özümseyerek, bugünlere kolay gelinmediğini, binlerce yıllık mazisi ile bu milletin tarihin hiçbir zamanında zalimlere boyun eğmediğini bir kez de 15 Temmuz gecesinde yaşadık. Haçlı zihniyetinin bir yansıması olan 15 Temmuz hain darbe girişiminde devletimizi yıkmaya, vatanımızı parçalamaya çalışan kalleşlere karşı boyun eğmeyerek Aziz Türk Milleti’nin cesaretini ve dik duruşunu tüm Dünyaya bir kez daha gösterdik. Tarihimizden aldığımız ders ve feyz ile vatanımızı her ne pahasına olursa olsun koruyan tüm yurttaş ve güvenlik güçlerimize sabır ve kuvvet dilerken, Devletimizin varlığını borçlu olduğumuz, bedelini canıyla ödeyen tüm şehitlerimizi de saygı ve minnetle yâd ediyorum.” dedi.