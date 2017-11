Üzülmez,"Kartepe'yi turizm ve kongre merkezi yapmak istiyoruz"

KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kartepe ilçesindeki bir otelde düzenlenen kongrenin açılış töreninde yaptığı konuşmada, dünya üzerindeki sorunların en önemlilerinin ekonomi kaynaklı olduğunu söyledi.

Bugün ülkeler ve toplumlar arasındaki eşitsizliğin en büyük belirleyicisi konumunda olan ekonominin akademik düzeyde değerlendirilmesini son derece önemli bulduklarını dile getiren Hülagü, "Günümüz dünyası kapitalist sistemin açmazları, dünyada kıt bulunan kaynaklar üzerindeki hakimiyet mücadelesi, gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olanları sadece bir pazar olarak görmesi sebebiyle oldukça zor günler geçirmektedir. Bu durumun sadece günümüzün sorunu olmadığı, ekonomi tarihine bakıldığında açıkça görülecektir." ifadelerini kullandı.

Hülagü, ekonomi tarihinin aynı zaman da bir krizler tarihi olduğuna dikkati çekerek, bu nedenle 'Ekonomide Yeni Trendler' başlığıyla düzenlenen kongrenin son derece önemli sonuçlar ortaya çıkaracağına inandığını dile getirdi.

Ülke ekonomisine en büyük katkı veren kentlerin başında gelen Kocaeli'nin böyle bir kongreye ev sahipliği yapmasının oldukça önemli olduğunu vurgulayan Hülagü, şunları kaydetti:

"Kentimiz bu noktada gerekli sorumluluğu almalıdır. Ekonomik anlamda karanlık tablo tüm dünyayı etkilerken, akademisyenlerimizin söyleyecek sözü olmalı, yeni trendler ve oluşumlar mutlaka değerlendirilmelidir. Dünyanın en önemli ekonomilerinden birine sahip olan ve gittikçe büyüyen ülkemiz, ekonominin teorisine ve planlanmasına dair mutlaka söz sahibi olmalıdır. Dünyanın Endüstri 4.0'a geçtiği, üretim biçimlerinin kökten değiştiği yeni bir ekonomik çağın arifesindeyiz. Teknolojik bilgilerin çok hızlı geliştiğini akademisyenlerimizin çok iyi bildiğini biliyorum."

Prof. Dr. Hülagü, Türkiye'nin dünyada kurulmuş olan mevcut ekonomik düzene koşulsuz olarak uymak yerine, bu sistemin kurucuları ve yön verenleri arasında yer alma hedefi olduğuna işaret ederek, "Mazlumun yanında olmayı ilke edinmiş aziz milletimizin içerisinden çıkacak çalışma ve fikirlerin vahşi kapitalizmin dışında bir bakış açısı bulunmayan kıta Avrupa'sı için de yol gösterici olacağı kanaatindeyim. Edilgen değil etken olabilmek, belirleyici olabilmek, ekonomik arenada güçlü olabilmek için konunun teorisi ve pratiğine aynı anda sahip olabilmeliyiz. Bunun yolu da konunun akademik olarak nitelikli bir şekilde ele alınmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Kartepe'yi turizm ve kongre merkezi yapmak istiyoruz"

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez de ilçenin lojistik avantajlarının yanı sıra doğal güzelliklere sahip olduğunu belirtti.

Sapanca Gölü'nün yüzde 40'ını barındıran, Kartepe'nin, Samanlı Dağları'ndaki müthiş doğasıyla adeta 'Cennetten bir köşe' olduğunu dile getiren Üzülmez, "Kartepe'yi ulusal ve uluslararası düzeyde dünyaya tanıtmaya başladık. Kartepe'yi kongre turizmi anlamında önemli bir merkez haline getirmek istiyoruz. Kartepemizi ortaya koyduğumuz vizyon noktasında turizm ve kongre merkezi merkezi yapma noktasında gayret gösteriyoruz." şeklinde konuştu.

Kongrenin koordinatörü ve KOÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selçuk Koç ise düzenledikleri ilk kongrede olumlu tepkiler alınca bunu sürdürmeye karar verdiklerini kaydetti.

Koç, 5 uluslararası üniversitenin kongrenin ortakları olarak organizasyona katıldığı bilgisini vererek, "Kongreye 22 ülkeden 111 bildiri geldi. Bu bildiriler bilim kurulumuzda değerlendirilip 80'inin sunulmaya değer olduğuna karar verildi ve program yapıldı. 2 günlük sürede akademik bildiriler sunulacak." şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından, Türkiye ve ABD arasındaki vize sorunu nedeniyle Kocaeli'ye gelemeyen Massachusetts Üniversitesi ekonomi profesörü Prof. Dr. Gerald Friedman, kongreye Skype üzerinden görüntülü olarak bağlanarak, "The Decline of 'Jobs' in Advanced Capitalist Economics" konulu bildirisini sundu.