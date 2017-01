Uzunkaya: “BAŞSİAD’lı iş adamlarına ihtiyaç var”

BAŞSİAD’ın kendilerine yaptığı ziyarette konuşan Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, “İl Ticaret Müdürü Uzunkaya, BAŞSİAD gibi derneklerde bulunan düşünceli iş adamlarına bu ülkenin ve bu şehrin ihtiyacı var” dedi.

PROJELERDEN BAHSETTİLER

Başiskele Sanayici ve İş Adamları Derneği (BAŞSİAD) yönetimi bugün İl Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya’ya ziyarette bulundu. Ziyarette yönetim kurulu başkanı Barış Arat, tahkim komisyonu başkanı Av. Batuhan Kandemir, İç ve Dış Ticaret Komisyonu Başkanı Erdinç Küçükateş ve yönetim kurulu üyesi Özgür Akçelik yer aldı. Ziyarette yönetim kurulu adına Başkan Barış Arat, BAŞSİAD ile bilgiler vererek derneklerinin kuruluş amacından, kentte gerçekleştirdikleri çalışmalardan, gerçekleştirmek istedikleri projelerden ve çalışma alanlarındaki sıkıntılardan bahsetti.

BİZİ KİMSE YIKAMAZ

Başkan Arat şunları söyledi: "Kocaeli’de biz projeler üretmeye çalışıyoruz. Hem kişisel anlamda hem de firmalarımızın gelişmesi için dernek olarak birçok faaliyet yapıyoruz. Birçok sıkıntılı dönemlerden geçiyoruz bunu atlatmak için de birlik olmak ve zarara gören arkadaşımız varsa ona destek olamaya çalışalım bu dönemde birlik olursak zaten bizi kimse yıkamaz. Sağ olsun diğer yönetim kurulu üyelerimizle birlikte daha çok çalıştık. Daha önce hiç yurt dışı görmemiş firmasına hiç döviz kazandırmamış firmaları tespit ederek çalışmalar yaptık. Derneğimizi kurduğumuz hafta yurt dışına çıktık. Gittiğimiz ülkelerde birçok şey öğrendik. Diğer arkadaşlarımız da şimdi yurt dışında ticaret yapmaya başladı.

KOTO İLE PROJE YAPAMIYORUZ

Kocaeli’de yapılan tüm fuarlara dernek olarak katıldık. Bizim bu işten hiçbir kazancımız yok aslında hep harcıyoruz. Tek derdimiz var biz Kocaeli’de aynı fikri konuşup bir şeyleri geliştirelim bugünü değil beş sene sonrasını da düşünerek daha büyük işletmelere sahip olalım. Aynı sektörde aynı firmalarla iş yapan arkadaşları aynı masaya oturtabildik. Bize kızanlarda oldu ama şimdi beraber ticaret yapmaya başladılar. Bunalar zor şeyler değil sadece biraz daha özen göstermek ve istemekle alakalı. Üzülerek söylüyorum ama Ticaret Odası ile birlikte hiçbir proje gerçekleştiremiyoruz bütün işlerimiz askıda.

HER ZAMAN YANINIZDAYIZ

Şuanda esnafın birçok sorunu var. Ben bizzat çarşıda esnafı gezerek sorunlarını dinledim. Bir proje hazırladık. Projemizde araştırmalar yaparak esnafa can suyu olacak öneriler bulduk. Bizim bir İnterteks fuar alanımız var esnafımızı alalım biz kendi araçlarımızı da tahsis ederek, bir alışveriş festivali yapalım. Tüm halkımız gelsin diğer şehirlere de gidelim anlatalım şehirlerden de insanlar gelsin ancak projemiz bir sonuç alamadı.” İl Ticaret Müdürü Uzunkaya, BAŞSİAD gibi derneklerde bulunan düşünceli iş adamlarına bu ülkenin ve bu şehrin ihtiyacı olduğunu belirtti. Önemli projeler üreten sanayici ve tacirin her zaman yanında olduğunu dile getiren Uzunkaya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ve önemli sorunları çözme konusunda her zaman yanlarında olduğunun da altını çizdi.

Çiğdem ARMAĞAN