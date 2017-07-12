Uzuntarla Belediyespor Bağçeşme’den Gökhan’ı aldı

YUSUF VE FURKAN’I DA ALMIŞTI
Geçen yıl çok iddialı bir takım kurmasına rağmen Süper Lig hedefine ulaşamayan Uzuntarla Belediyespor, bu sezon kadrosunu yeniliyor. Geçen yılki kadrosunu büyük oranda değiştirmek isteyen Uzuntarla Belediyespor, Bağçeşmespor’un forveti Yusuf Baykan ile Güneşspor’un sol beki Furkan Özçelik ile anlaşmıştı. Uzuntarla Belediyespor’un son transferi ise Bağçeşmespor’un Kaptanı Gökhan Taner oldu.
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