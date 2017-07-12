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Uzuntarla Belediyespor Bağçeşme’den Gökhan’ı aldı

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Uzuntarla Belediyespor Bağçeşme’den Gökhan’ı aldı
1.Küme takımlarından Uzuntarla Belediyespor, yeni sezonda çok iddialı bir takım yapmayı hedefliyor. Takımın başında Harun Kayraldağ’ı getiren Yeşil-Siyahlı ekip, Bağçeşmespor’dan stoper Gökhan Taner’i kadrosuna kattı.

YUSUF VE FURKAN’I DA ALMIŞTI

Geçen yıl çok iddialı bir takım kurmasına rağmen Süper Lig hedefine ulaşamayan Uzuntarla Belediyespor, bu sezon kadrosunu yeniliyor. Geçen yılki kadrosunu büyük oranda değiştirmek isteyen Uzuntarla Belediyespor, Bağçeşmespor’un forveti Yusuf Baykan ile Güneşspor’un sol beki Furkan Özçelik ile anlaşmıştı. Uzuntarla Belediyespor’un son transferi ise Bağçeşmespor’un Kaptanı Gökhan Taner oldu.

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