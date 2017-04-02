Uzuntarla geç kaldı: 1-3

Sezon başında 1.Küme’nin en iddialı takımları arasında gösterilen, Play-Off öncesinde de kadrosuna çok önemli takviyeler yapan Uzuntarla Belediyespor, yaşadığı puan kayıplarının ardından ilk iki yarışının biraz gerisinde kaldı.

Yeşil-Siyahlı ekip, dünde Kireçocaklarıspor ile Cephanelik Stadı’nda oynanan maçı 3-1 kazandı, çok az da olsa ilk iki şansını sürdürdü.

BERATCAN, SERHAT VE ERDİ OYNAMADI

Play-Off öncesinde kadrosuna İlimtepe FK’dan Beratcan ve Ömer, Sultan Orhan’dan Serhat ve Sapanca’dan Erdi gibi Süper Lig tecrübeli isimleri katan Uzuntarla Belediyespor, Kireçocaklarıspor ile oynadığı maça da birçok yıldız oyuncusundan yoksun olarak çıktı. Beratcan, Erdi, Muhammet, Recep, Serhat ve Kaan oynamadı. Uzuntarla Belediyespor, Cephanelik Stadı’ndaki maçta Hakan Temel’in golüyle 1-0 öne geçti. Kireçocaklarıspor bu gole hemen Vedat ile cevap verdi, devre 1-1 sona erdi. İkinci yarıda Ömer ve Murat’ın attığı gollerle karşılaşmayı konuk ekip 3-1 kazandı.